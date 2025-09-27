قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجيزة يعكس رؤية حضارية متجددة تواكب افتتاح المتحف المصري

عادل زيدان
عادل زيدان
محمد الشعراوي

صرّح الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بأن إعلان محافظة الجيزة عن إطلاق الشعار الجديد لهويتها البصرية في هذا التوقيت الاستثنائي، والمتزامن مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، يعد خطوة فارقة تحمل دلالات عميقة على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح زيدان، في بيان له، أن الهوية البصرية ليست مجرد شعار أو رمز جمالي، وإنما هي تعبير عن رؤية حضارية متكاملة تعكس مكانة الجيزة باعتبارها بوابة مصر إلى العالم، بما تحمله من رصيد أثري وتاريخي وإنساني فريد.

وتابع: دمج رموز الأهرامات والنيل وجامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير في تصميم الشعار الجديد يجسد عبقرية المزج بين الماضي العريق والحاضر المتجدد والمستقبل الواعد.

وأكد زيدان، أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية التي تسعى لإبراز الهوية المتميزة لكل محافظة، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأشار زيدان، إلى أن تزامن إطلاق الهوية البصرية مع افتتاح المتحف المصري الكبير يبعث برسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن مصر ماضية في طريق النهضة الشاملة، تجمع بين الحفاظ على تراثها العظيم وصناعة مستقبل يليق بحضارتها.

وثمن زيدان، هذا التوجه الحضاري الراقي، ويعتبره نموذجاً يمكن تعميمه على باقي المحافظات، لما يحمله من قيمة رمزية وتنموية تدعم مسيرة الدولة نحو تعزيز الشخصية المصرية في أبهى صورها.

عادل زيدان مجلس الشيوخ محافظة الجيزة الهوية البصرية

