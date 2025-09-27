قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للعمل الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتصريحات الهامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه فى الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس جاءت كوثيقة وطنية جديدة تحمل رسائل استراتيجية للشعب المصري وللعالم أجمع، وحمل دلالات عميقة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة.


وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس لم يكن مجرد تصريحات عابرة، بل تضمن إشارات واضحة حول التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، داخليا وخارجياً، وكيفية مواجهتها بالعلم والانضباط والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع، في إطار رؤية شاملة لبناء الوطن على أسس راسخة من القوة والاستقرار.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس التي تناولت المستجدات الداخلية والإقليمية جاءت شاملة ووافية، حيث أوضحت حجم التحديات التي تواجهها الدولة، سواء على الصعيد الاقتصادي بعد تراجع إيرادات قناة السويس بنحو ٩ مليارات دولار جراء الظروف الإقليمية، أو على الصعيد الأمني الذي يتطلب وعياً وطنياً يواجه الشائعات ومخططات قوى الشر.


وأضاف "الجمل" أن تأكيد الرئيس على أهمية كلية الطب العسكري واستجابة الدولة لطموحات الشباب يعكس التزام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وأخلاقياً، مشيراً إلى أن دعوته للمنابر المجتمعية، من إعلام ومساجد وكنائس، للاضطلاع بدورها الوطني يمثل رسالة واضحة بضرورة تكاتف كل مؤسسات المجتمع لصياغة وعي جماعي قادر على دعم مسيرة الدولة.


وأضاف الجمل، أن حديث الرئيس مع شباب الكليات العسكرية عكس حرصه الدائم على إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل راية حماية الوطن، مشيرًا إلى أن القيم التي ركّز عليها الرئيس من الانضباط والتضحية والالتزام بالمسؤولية الوطنية، هي الركائز التي تبنى عليها الدول القوية القادرة على مواجهة المستقبل.


ونوّه "الجمل" إلى أن موقف مصر الثابت في وقف الحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار يعكس ريادة الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية تعد انتصاراً دبلوماسياً يرسخ عدالة القضية، مثمناً في الوقت ذاته حرص الرئيس على حماية أرواح المصريين في الداخل والخارج.


وشدد النائب، على أن ما ورد في تصريحات الرئيس السيسي اليوم هو بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ودعوة صريحة لجميع المصريين إلى التكاتف حول الدولة ودعم مؤسساتها، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية ويضع كامل إمكاناته لخدمة أهداف الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.


واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مؤكداً أن الجولة الرئاسية بالأكاديمية العسكرية المصرية هي رسالة أمل وثقة في الشباب المصري، ودليل على أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في قدراتهم، موجهاً التحية والتقدير للأسر المصرية التي تقدم أبناءها فداءً للوطن، إيماناً بدورهم في صون أمنه واستقراره.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة

حبس

8 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.. احذرها

أحمد الشناوي

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الأمن القومي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد