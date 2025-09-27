برلماني: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق للعمل الوطني

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتصريحات الهامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه فى الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن كلمات الرئيس جاءت كوثيقة وطنية جديدة تحمل رسائل استراتيجية للشعب المصري وللعالم أجمع، وحمل دلالات عميقة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة.



وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس لم يكن مجرد تصريحات عابرة، بل تضمن إشارات واضحة حول التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، داخليا وخارجياً، وكيفية مواجهتها بالعلم والانضباط والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع، في إطار رؤية شاملة لبناء الوطن على أسس راسخة من القوة والاستقرار.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس التي تناولت المستجدات الداخلية والإقليمية جاءت شاملة ووافية، حيث أوضحت حجم التحديات التي تواجهها الدولة، سواء على الصعيد الاقتصادي بعد تراجع إيرادات قناة السويس بنحو ٩ مليارات دولار جراء الظروف الإقليمية، أو على الصعيد الأمني الذي يتطلب وعياً وطنياً يواجه الشائعات ومخططات قوى الشر.



وأضاف "الجمل" أن تأكيد الرئيس على أهمية كلية الطب العسكري واستجابة الدولة لطموحات الشباب يعكس التزام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وأخلاقياً، مشيراً إلى أن دعوته للمنابر المجتمعية، من إعلام ومساجد وكنائس، للاضطلاع بدورها الوطني يمثل رسالة واضحة بضرورة تكاتف كل مؤسسات المجتمع لصياغة وعي جماعي قادر على دعم مسيرة الدولة.



وأضاف الجمل، أن حديث الرئيس مع شباب الكليات العسكرية عكس حرصه الدائم على إعداد جيل واعٍ ومؤهل لحمل راية حماية الوطن، مشيرًا إلى أن القيم التي ركّز عليها الرئيس من الانضباط والتضحية والالتزام بالمسؤولية الوطنية، هي الركائز التي تبنى عليها الدول القوية القادرة على مواجهة المستقبل.



ونوّه "الجمل" إلى أن موقف مصر الثابت في وقف الحرب وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار يعكس ريادة الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية تعد انتصاراً دبلوماسياً يرسخ عدالة القضية، مثمناً في الوقت ذاته حرص الرئيس على حماية أرواح المصريين في الداخل والخارج.



وشدد النائب، على أن ما ورد في تصريحات الرئيس السيسي اليوم هو بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ودعوة صريحة لجميع المصريين إلى التكاتف حول الدولة ودعم مؤسساتها، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية ويضع كامل إمكاناته لخدمة أهداف الدولة المصرية في التنمية والاستقرار.



واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مؤكداً أن الجولة الرئاسية بالأكاديمية العسكرية المصرية هي رسالة أمل وثقة في الشباب المصري، ودليل على أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في قدراتهم، موجهاً التحية والتقدير للأسر المصرية التي تقدم أبناءها فداءً للوطن، إيماناً بدورهم في صون أمنه واستقراره.