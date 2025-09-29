حضور واسع في المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لاختيار رئيس جديد

انعقد المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن اليوم، وسط حضور كبير من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا واللجان النوعية وأمناء المحافظات، حيث خصصت الجلسة لاختيار رئيس جديد خلفا لمؤسس الحزب الراحل الفريق جلال الهريدي.

وجلس على المنصة الرئيسية للمؤتمر كل من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الأسبق، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء أحمد العوضي، حيث استُهلت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام.

وأكدت كلمات قيادات الحزب خلال الجلسة أن انعقاد المؤتمر يمثل لحظة محورية في مسيرة الحزب السياسية والتنظيمية، مشيرين إلى الدور المهم الذي لعبه الحزب في دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية خلال مواجهة التحديات الراهنة.

وشددت الكلمة الافتتاحية على أن الحزب ماضٍ في ترسيخ ثوابته الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في مختلف المحافظات، بما يضمن له حضورًا فاعلا في الشارع المصري.