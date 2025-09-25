سليمان: حزب حماة الوطن جاهز لخوض انتخابات مجلس النواب بمحاور تنظيمية وميدانية

أكد المستشار عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة باعتبارها استحقاق دستوري بالغ الأهمية، وذلك بعد النجاح الذي حققه الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس الماضي.

وأوضح سليمان في تصريحاته لـ صدى البلد أن استعدادات الحزب تقوم على محورين رئيسيين، أولهما إعداد الكوادر القادرة على المنافسة، وثانيهما توسيع وانتشار القواعد الحزبية الفاعلة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الحزب يؤمن بالفكر المؤسسي والحوكمة الحزبية.

وأضاف أن السنوات الخمس الماضية شهدت حضور ميداني وتواصل مباشر مع المواطنين، ما يعكس حرص الحزب على أن يكون قريبا من الشارع وقضاياه، لافتا إلى أن حماة الوطن ليس حزبا مكتبيا، بل يترجم أفكاره إلى مبادرات واقعية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتعزز الهوية الوطنية.