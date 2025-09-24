قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلمانية: الشراكة مع اليونان تعزّز الاستقرار المالي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك

النائبة مرفت ألكسان
النائبة مرفت ألكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، يُعد محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، مُشدّدة على أن الشراكة مع اليونان تدعم استقرار الموازنة العامة عبر فتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري.

تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة

وقالت “ألكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة النظيفة مع الجانب اليوناني يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد، ويُعزز من قدرة الدولة على تحقيق وفورات مالية وإعادة توجيهها نحو أولويات التنمية، مما ينعكس إيجابيًا على أهداف الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن الاتفاقيات المرتقبة في مجالات العمالة الموسمية، والسياحة، والبنية التحتية تفتح فرصًا حقيقية لضخ استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ما يدعم الإيرادات العامة ويُخفف الضغط على الموازنة، إلى جانب تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل.

وشدّدت النائبة على أهمية استمرار التنسيق المصري اليوناني في ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن دعم اليونان لموقف مصر داخل المؤسسات الأوروبية يُوفر أرضية قوية لتعزيز التمويلات التنموية، والمنح، والبرامج المشتركة.

واختتمت “ألكسان” تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، لما تحققه من مكاسب مالية واقتصادية مستدامة للدولة، داعية إلى سرعة تفعيل الاتفاقات ومتابعة آثارها على أرض الواقع.

النائبة مرفت ألكسان لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي

