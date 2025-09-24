ندوة عن صناعة محتوى ناجح في جامعة قناة السويس

تقيم جامعة قناة السويس، ندوة عن "صناعة المحتوى.. ربح وخسارة"، يةحاضر فيها صانع المحتوى الصعيدي، ةا الملك، أكتوبر المقبل.

وقال أيمن الملك إن النجاح على المنصات الرقمية لا يكمن في الحظ أو الترفيه العشوائي، اة في العمل المستمر وتطوير المهارات والتحليل الذكي للأداء.

‏

‏وأوضح أيمن الملك أن الجمهور اليوم بات أكثر وعيًا، ويبحث عن محتوى يقدم له قيمة حقيقية، مؤكدًا أن صانع المحتوى المحترف هو من يتقن أدوات الكتابة البصرية، ويتفاعل بصدق مع متابعيه.

‏

‏وأضاف أن سر الاستمرارية في هذا المجال لا يقتصر فقط على الإبداع، بل في الانضباط والالتزام بخطة محتوى واضحة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في خوارزميات المنصات. وبيّن أن صانع المحتوى الناجح لا ينتظر الفرص بل يصنعها من خلال تقديم أفكار متجددة تلامس الواقع وتخاطب احتياجات المتابعين.

‏

‏كما شدد على أهمية الرسالة التي يحملها المحتوى، معتبرًا أن التأثير الإيجابي هو الغاية الأسمى لأي صانع محتوى مسؤول، موضحًا أن الفيديو القصير قد يكون سببًا في تغيير سلوك أو فتح أفق تفكير جديد، لذا فإن كل كلمة وكل لقطة يجب أن تُحسب بعناية دون أن تفقد عفويتها.