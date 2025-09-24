قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

النائب محمد سمير مكي: الصحة والتعليم وتوطين الصناعة على رأس أولوياتي بمجلس الشيوخ

النائب محمد سمير مكي
النائب محمد سمير مكي
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد جهدًا برلمانيًا مكثفًا يهدف إلى دعم مسيرة الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم وتوطين الصناعة تأتي في مقدمة اهتماماته تحت قبة المجلس.

وأوضح مكي، خلال استلام كارنية مجلس الشيوخ 2025/2030 اليوم،  أن ملف الصحة يمثل الركيزة الأساسية لضمان مجتمع قوي ومنتج، وأنه سيعمل على دعم الخطط الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع رؤية الدولة في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري. وأضاف أن ملف التعليم لا يقل أهمية، إذ يعد الاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة، مؤكدا أنه سيدعم السياسات التي تهدف إلى تطوير المناهج، وتحسين بيئة التعليم، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قضية توطين الصناعة تحتل أولوية كبيرة لديه، لكونها السبيل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال محفزة سيكونان من أهم الأدوات لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى ضرورة توفير برامج تمويلية وتدريبية تواكب طموحات رواد الأعمال.

وأكد مكي أن الاهتمام بالأجيال الجديدة وقضية بناء الوعي يعدان من أبرز الملفات التي سيوليها عناية خاصة، مشددًا على أن بناء وعي حقيقي لدى الشباب والمواطنين بمختلف الفئات يمثل حصنًا قويًا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددا على التزامه الكامل بدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، والعمل على أن يكون مجلس الشيوخ منصة حقيقية لتبني السياسات والرؤى التي تعزز مكانة مصر وتخدم تطلعات مواطنيها.

النائب محمد سمير مكي مجلس الشيوخ استلام كارنية النائب محمد سمير

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر أبلغت من يهمه الأمر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة

ضرب المسيرة اليمنية لمنطقة إيلات

خبير عسكري: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أصابها الإرهاق

أحمد موسى

أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية فشلت أمام المسيرة الحوثية

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

