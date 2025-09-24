نائب: خدمة المواطن ودعم خطط التنمية على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أنه يضع في مقدمة أولوياته خلال دور الانعقاد الحالي خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، في إطار ما يتيحه له دوره كعضو في الغرفة الثانية للبرلمان.

وقال ناصر، في تصريحات صحفية عقب استلام كارنيه عضوية مجلس الشيوخ 2025، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة في التنمية المستدامة، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا مهمًا في دراسة التشريعات ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع، بما يحقق الصالح العام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه سيولي اهتمامًا خاصًا بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن المجلس يمثل منصة مهمة لطرح الحلول وتقديم الرؤى والتوصيات للحكومة في هذه المجالات.

واختتم النائب عادل ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن أعضاء المجلس سيواصلون العمل بروح الفريق الواحد لدعم جهود الدولة في الإصلاح والتنمية، متمنيًا أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة يشعر بها المواطن المصري قريبًا.