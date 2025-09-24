التأكد من تواجد الكتب.. رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يواصل جولاته بالمعاهد

واصل الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، متابعة سير العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتضمنت جولة رئيس المنطقة، اليوم، تفقد سير العمل بمعاهد: أريمون الابتدائي- فتيات أريمون- متبول الإعدادي بنين- فتيات متبول الثانوي- الطايفة الابتدائي- والطايفة الإعدادي بنين، التابعين لإدارة كفر الشيخ التعليمية.

جاءت هذه الجولة للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل الدراسي بهذه المعاهد، والتأكد من تواجد الكتب الدراسية المتاحة، والالتزام بالخطة والمنهج الدراسي، والاطلاع على طرق تحضير المدرسين، ومتابعة مدى الاهتمام بأعمال النظافة بداخل المعاهد.