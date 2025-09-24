قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استعدادًا للشتاء.. نموذج محاكاة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تجربة محاكاة عملية لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع درجة الجاهزية واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وشملت التجربة اختبار جاهزية معدات شفط المياه وسيارات الكسح وماكينات الطرد، بجانب متابعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار والبالوعات في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك للتأكد من سرعة التدخل الفوري حال سقوط الأمطار.

 وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن التجربة تأتي في إطار خطة متكاملة لتأمين المدينة والقرى التابعة لها، وضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطل المرافق الحيوية والخدمات، مشددًا على التنسيق المستمر بين جميع القطاعات المعنية من وحدة محلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية.

وشدد رئيس المدينة، على استمرار متابعة أعمال التطهير الدورية للبالوعات والمصارف، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات وربطها بشكل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمواجهة أي طارئ على الفور.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وطارق الفحام، مساعد رئيس حي شرق لشئون النظافة والتجميل، وحسام عطية، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة المياه والصرف، والوحدة المحلية بكفر الشيخ.

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

البورصة المصرية

البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

209 ملايين دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتحفيز التنوع الاقتصادي في ليسوتو

أرشيفيه

شباب الأعمال تطرح أوراق سياسات في السردية الوطنية تعكس الرغبة في التنمية الاقتصادية

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

