استعدادًا للشتاء.. نموذج محاكاة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تجربة محاكاة عملية لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع درجة الجاهزية واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وشملت التجربة اختبار جاهزية معدات شفط المياه وسيارات الكسح وماكينات الطرد، بجانب متابعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار والبالوعات في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك للتأكد من سرعة التدخل الفوري حال سقوط الأمطار.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن التجربة تأتي في إطار خطة متكاملة لتأمين المدينة والقرى التابعة لها، وضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطل المرافق الحيوية والخدمات، مشددًا على التنسيق المستمر بين جميع القطاعات المعنية من وحدة محلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية.

وشدد رئيس المدينة، على استمرار متابعة أعمال التطهير الدورية للبالوعات والمصارف، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات وربطها بشكل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمواجهة أي طارئ على الفور.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن شلبي، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وطارق الفحام، مساعد رئيس حي شرق لشئون النظافة والتجميل، وحسام عطية، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة المياه والصرف، والوحدة المحلية بكفر الشيخ.