محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، سير العمل بالمرحلة الثانية لتطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، على مساحة 1200 م2، وبتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، وفقاً للرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ ، أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، والتي شملت تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ليجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية طبقاً للتصميمات المعتمدة، بهدف إعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة وتنشيط السياحة الدينية، باعتبار دسوق إحدى أهم المدن السياحية والدينية في مصر.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة المظهر الحضاري للمدن من خلال تطوير الميادين العامة بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية، ورفع القيمة الجمالية في البيئة العمرانية على مستوى المدن والمراكز والقرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن خطة تطوير الميدان الإبراهيمي تنفذ وفق رؤية شاملة، بعيداً عن العشوائية، وبما ينسجم مع الطابع المعماري والتاريخي للمسجد الإبراهيمي، وبما يليق بمكانته الدينية والسياحية والاقتصادية، ضمن الهوية البصريّة للمحافظة.