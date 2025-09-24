نائب بالشيوخ: توطين الصناعة وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتي بالمجلس

تسلم النائب إبراهيم غطاس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، كارنيه عضوية المجلس، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأعضاء الجدد.

وقال النائب إبراهيم غطاس في تصريحات له اليوم، إن من أبرز الملفات التي يضعها على رأس أولوياته ملف توطين الصناعة، نظرًا لأهميته في زيادة القدرة التصديرية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن من بين الملفات التي يهتم بها أيضًا ملف الاقتصاد والاستثمار، من خلال وضع آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على التوسع في مختلف المشروعات.

وأكد غطاس أن دعمه لهذه الملفات يأتي انطلاقًا من حرصه على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على أن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة.