قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب بالشيوخ: توطين الصناعة وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتي بالمجلس

ماجدة بدوى

تسلم النائب إبراهيم غطاس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، كارنيه عضوية المجلس، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأعضاء الجدد.

وقال النائب إبراهيم غطاس في تصريحات له اليوم، إن من أبرز الملفات التي يضعها على رأس أولوياته ملف توطين الصناعة، نظرًا لأهميته في زيادة القدرة التصديرية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن من بين الملفات التي يهتم بها أيضًا ملف الاقتصاد والاستثمار، من خلال وضع آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية على التوسع في مختلف المشروعات.

وأكد غطاس أن دعمه لهذه الملفات يأتي انطلاقًا من حرصه على المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على أن مجلس الشيوخ سيكون شريكًا فاعلًا في دعم جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

مجلس الشيوخ النائب إبراهيم غطاس المنتج المصري الأسواق العالمية رؤوس الأموال المحلية

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

محافظ بورسعيد : بدء تشغيل المنفذ التمويني وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

للأسبوع الثاني.. محافظ بورسعيد يجرى جولة موسعة بمدينة سلام مصر

جانب من الفعاليات

استعدادًا للشتاء.. نموذج محاكاة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالقليوبية

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

