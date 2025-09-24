نائب: الاستثمار والمشروعات الصغيرة على رأس أولوياتي بمجلس الشيوخ

قال النائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي على رأس أولوياته تحت قبة مجلس الشيوخ ، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد السكري في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استخراج كارنيه العضوية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير البيئة التشريعية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المشروعات يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على طرح مجموعة من المقترحات والمبادرات التي من شأنها إزالة المعوقات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.