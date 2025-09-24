النائب محمد البديوي: الصناعة والاستثمار على رأس أولوياتي في مجلس الشيوخ

قال النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الصناعة والاستثمار يأتي على رأس أجندة العمل الخاصة به تحت قبة مجلس الشيوخ ، مؤكدًا أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مجموعة من المقترحات والمبادرات التي تستهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح "البديوي" في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم علي هامش استلامه كارنيه العضوية، أن الاهتمام بالصناعة وتوسيع قاعدة الاستثمار يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة والاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والازدهار.