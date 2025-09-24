النائب هشام مجدي أول الحاضرين باليوم الثاني لاستلام كارنيه مجلس الشيوخ

استلم النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة، كارنيه العضوية الجديد، وذلك خلال ثاني أيام فعاليات حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، ليكون أول النواب حضورًا في اليوم الثاني من الفعاليات.

وأكد مجدي، في تصريحات للمحررين البرلمانين أن أبرز الملفات التي يوليها اهتمامًا تحت قبة المجلس هي ملفات التعليم والصحة والتنمية، مشددًا على أن هذه القضايا تمثل الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق تطلعات المواطنين.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس للأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

وبدأ الأعضاء الجدد في التوافد على مقر مجلس الشيوخ ضمن حفل الاستقبال لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة.

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).