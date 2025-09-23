أول كارنيه بالمجلس الجديد.. بدء توافد أعضاء مجلس الشيوخ لاستخراج اثبات العضوية

بدأ منذ قليل، توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) إلى مقر المجلس بشارع القصر العيني، وذلك لاستلام كارنيهات العضوية الجديدة، في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية.

ويستقبل مجلس الشيوخ، اليوم وغداً، الأعضاء المنتخبين في أجواء احتفالية، حيث يحصل كل عضو على بطاقة العضوية الرسمية التي تمثل المستند القانوني لإثبات صفته البرلمانية بعد إعلان فوزه من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يتم اليوم استقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي.

ويستقبل غداً الأربعاء الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى قطاع غرب الدلتا بنظامي القائمة والفردي أيضاً.