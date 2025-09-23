برلمانى يتساءل: دبلوم سلامة المرضى هل لإنقاذ المنظومة الصحية أم شهادة شكلية؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول مبادرة وزارة الصحة الخاصة بالدبلوم الصحى لسلامة المرضى وإدارة المخاطر الصحية مؤكداً على أهمية أن يكون لهذه المبادرة دورها فى وضع آليات لرصد الأخطاء الطبية وتلافيها قبل وقوعها وتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف التخصصات والإجراءات الطبية وإعداد كوادر متخصصة قادرة على نشر ثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية وربط التدريب بالتقارير الدورية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية مع شراكة بين وزارة الصحة، المستشفيات التعليمية، هيئة الاعتماد، ومنظمة الصحة العالمية.

وتساءل " زين الدين " قائلاً : هل سيكون لهذه المبادرة دورها فى إعداد جيل جديد من الخبراء في مجال سلامة المرضى وإدارة المخاطر الصحية وخفض معدلات الأخطاء الطبية وتحسين مؤشرات الأداء بالمستشفيات؟ وهل مثل هذه المبادرات سيكون لها دورها فى تحقيق الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية المصرية وبناء ثقافة وقائية قائمة على التبليغ عن الأخطاء دون عقوبات بهدف التعلم والتحسين؟ وما هي شروط الالتحاق بالدبلوم؟ وهل هو قاصر على الأطباء فقط أم يشمل التمريض والإداريين والفنيين؟ وهل سيتم تقديمه مجاناً للعاملين في القطاع الصحي أم برسوم باهظة تفتح الباب أمام “التربح التعليمي”؟ وما هي المناهج التي ستُدرّس؟ وهل تعتمد على خبرات محلية فقط أم تشمل برامج عالمية؟ وهل سيكون الحصول على هذا الدبلوم إلزامياً للترقي الوظيفي أو للعمل في مستشفيات معتمدة دولياً؟ ومن يضمن أن لا يتحول إلى مجرد شهادة ورقية تُضاف للسيرة الذاتية بلا أثر حقيقي في الميدان؟.

وطالب النائب محمد زين الدين بتنفيذ مجموعة من الاقتراحات لضمان نجاح هذه المبادرة فى إتاحة الالتحاق مجاناً أو برسوم رمزية لجميع الفئات الصحية، وخاصة التمريض والفنيين والإداريين وإلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بوجود كوادر حاصلة على هذا الدبلوم ضمن فرقها وربط الدبلوم بالتطبيق العملي عبر مشاريع واقعية في المستشفيات وليس محاضرات نظرية فقط واعتماد المناهج من منظمة الصحة العالمية لضمان الجودة والمصداقية مع اجراء تقييم سنوي شفاف لأثر الدبلوم على معدلات الأخطاء الطبية وجودة الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للدارسين والخريجين لربطهم بفرص العمل والتطوير المهني.