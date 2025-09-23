قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد حسنين هيكل.. "الجورنالجى" الذي حفر اسمه في تاريخ الصحافة المصرية والعربية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

اليوم، يمر 102 عام على ميلاد الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي وُلد في 23 سبتمبر 1923 بقرية باسوس بمحافظة القليوبية وفقا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

 يعد هيكل واحدًا من أعلام الصحافة الذين كان لهم دور بارز في تشكيل الرأي العام السياسي في مصر والعالم العربي. تلقى تعليمه في القاهرة، وبدأ مسيرته الصحفية في سن مبكرة، حيث التحق بجريدة "الإيجيبشيان جازيت" وعمل كمحرر في قسم الحوادث قبل أن ينتقل إلى القسم الألماني، ليبدأ بذلك مشواره الذي امتد لأكثر من سبعة عقود.

محطات هامة في مسيرة هيكل الصحفية

انضم هيكل إلى مجلة "آخر ساعة" في عام 1945، ليصبح لاحقًا جزءًا من جريدة "أخبار اليوم". ومن خلال هذه المنابر الصحفية، بدأ في التغطية المباشرة للأحداث العالمية الكبرى، مثل الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين

وكانت تجربته في تغطية تلك الأحداث بمثابة تمهيد لدوره البارز في الصحافة المصرية.

في عام 1951، تولى هيكل منصب رئيس تحرير "آخر ساعة" ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، ومن خلال هذه المناصب استطاع متابعة الأحداث السياسية عن كثب، مما أهله لتولي منصب رئيس تحرير جريدة "الأهرام" في عام 1957. 

كان هيكل أحد القامات الصحفية القليلة التي استطاعت أن تكون شاهدًا وصانعًا للأحداث السياسية الكبرى في مصر، حيث كان له تأثير قوي في السياسة المصرية والعربية.

هيكل وعلاقته بالرؤساء: من جمال عبد الناصر إلى محمد أنور السادات

كان هيكل، الذي عُرف بلقب "الأستاذ"، الأقرب إلى الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الصحفي الوحيد الذي استطاع السفر إلى فلسطين عام 1948 لتغطية حرب فلسطين.

 استمرت العلاقة الوثيقة بين هيكل وعبد الناصر طوال فترة حكم الأخير، وشارك هيكل في العديد من القرارات السياسية التي شكلت ملامح السياسة المصرية.

لكن علاقته بالرئيس السادات كانت أكثر تعقيدًا،ورغم أنه ساعد في صياغة بعض خطابات السادات، إلا أن خلافًا كبيرًا نشب بينهما بسبب العديد من القضايا السياسية. 

في عام 1974، تم نقل هيكل من رئاسة تحرير "الأهرام" إلى قصر عابدين كمستشار لرئيس الجمهورية، وهو ما رفضه هيكل تمامًا، ليعلن بعدها أن "قرار مغادرتي الأهرام بيد الرئيس، أما قرار بقائي فهو قراري وحدي".

هيكل في سنواته الأخيرة شاهد على التاريخ وصاحب الأقلام المؤثرة

طوال أكثر من 70 عامًا في بلاط صاحبة الجلالة، عاش هيكل بين دهاليز السلطة وصنع الرأي العام. كتب العديد من الكتب والمقالات التي كانت مرجعًا لأجيال من الصحفيين والمحللين.

 ومن أشهر أعماله كتاباته في عموده الأسبوعي "بصراحة"، الذي استمر فيه حتى عام 1994. 

وقد تميز هيكل بقدرته على تقديم التحليل السياسي العميق الذي كان يتجاوز حدود الصحافة إلى المجال الفكري والسياسي.

رحيل هيكل ونهاية رحلة صحفي استثنائي

توفي محمد حسنين هيكل في 17 فبراير 2016، لكن إرثه الصحفي لا يزال حيًا في الصحافة المصرية والعربية. كان هيكل طوال حياته رائدًا في الصحافة الاستقصائية والتحليلية، وواحدًا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في رسم السياسة العربية. 

من خلال ما تركه من أعمال، يعد هيكل واحدًا من أعظم الصحفيين في تاريخ العالم العربي.

محمد حسنين هيكل ذكري ميلاد الصحفي محمد حسنين هيكل علاقة هيكل وجمال عبد الناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

بطاطس فريسكس

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

الركبة والاكواع

وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

ميني بيتزا

فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل ميني بيتزا

بالصور

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها
رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس
أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس
أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد