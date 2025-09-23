ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا قياسيًا في السوق العالمي خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث زاد السعر بمقدار 60 دولارًا للأوقية، وهو رقم غير مسبوق في هذه الفترة الزمنية القصيرة.

الذهب في السوق المحلي مرتبط بالسعر العالمي

وأوضح ميلاد أن السعر المحلي للذهب يتأثر بشكل كبير بالسعر العالمي، حيث يشكل تأثيره أكثر من 95% على سعر الذهب في السوق المصري.

وأكد أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل الحروب التجارية والتضخم والاضطرابات السياسية، تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع الحاد.

زيادة أسعار الذهب بسبب عوامل اقتصادية عالمية

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن أسعار الذهب شهدت قفزات غير مسبوقة في السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف السعر بسبب الأحداث العالمية المتتالية، مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية.

الطلب والعرض ليس لهما تأثير كبير في السوق المصري

وأكد ميلاد أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري ليس مرتبطًا بالعرض والطلب بشكل كبير، حيث لا يتجاوز تأثيرهما 5% فقط. وأشار إلى أن انخفاض الدولار في البنك المركزي كان السبب في عدم زيادة السعر بشكل أكبر من المستويات الحالية.

توقعات مستقبلية للأسعار

واختتم ميلاد حديثه بتأكيده أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا في الفترة القادمة، بل سيحدث تصحيح وعودة للهدوء النسبي، تليه موجة من الارتفاعات الجديدة التي قد تسجل أسعارًا قياسية أخرى في المستقبل القريب.