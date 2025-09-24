نائب بالشيوخ: عازمون على تقديم رؤي وتشريعات تدعم مسيرة الإصلاح

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، على الدعم الكامل للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وما تبذله من جهود عظيمة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات تاريخية خلال السنوات الماضية، التي وضعت مصر على طريق النهضة والتنمية الشاملة.

وأضاف عبد العزيز علي هامش حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لاستقبال الأعضاء الجدد أن المحافظة على الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي واجبًا وطنيًا على كل فرد ومؤسسة، فهي ثمرة عمل جاد وتضحيات جسام، وتعد أساسًا صلبًا لمستقبل واعد يليق بمصر وشعبها.

وأضاف عبد العزيز أنه عازم على تقديم رؤى وأفكار جديدة وتشريعات عصرية تدعم مسيرة الإصلاح وتواكب المتغيرات العالمية، بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وحماية مكتسبات الوطن، وتحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد طارق عبد العزيز على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تثبيت أركان الدولة، وصون الإنجازات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.