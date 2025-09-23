باحث: الرئيس السيسي تعمد إرسال رسائل لإدارة ترامب بالتغيب عن الأمم المتحدة

أكد بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن اللقاءات التي قام بها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال حضوره اجتماعات الأمم المتحدة هي تعد دبلوماسية الكواليس، موضحًا أنه عندما يكون هناك محفل دولي لابد لكل مسؤول سواء كان رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزير خارجية أن يستغل الفرصة لإجراءات لقاءات والتباحث حول مختلف القضايا.

وأضاف بشير عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا يوفر على المسؤول زيارات لأكثر من دولة وهو نفس المنطق الذي تعامل به الدكتور عبد العاطي خلال زيارته للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يستطيع يناقش مع الكثير من دول العالم، كان على أجندته لقاءات ونقاشات في موضوعات مهمة مع مختلف دول العالم وهو أمر مهم من وزير نشيط وهو دارس العلوم السياسية وعمل باحثًا في مركز الأهرام وملم بتفاصيل العلاقات الدولية وخريطة العالم في النزاعات.

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن عدم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور قمة نيويورك يندرج تحت عنوان "دبلوماسية الكواليس"، موضحًا أن عدم مشاركة الرئيس قد يكون خاص بأجندة وجدول أعمال الرئيس أو إيصال رسالة سياسية معينة، مضيفًا: "هناك رسائل سياسية معينة تعمد الرئيس إيصالها إلى الإدارة الأمريكية وليس الأمم المتحدة".

ونوه بأن هناك إشكالية لدى الإدارة الأمريكية وخطاب ترامب غريب وكان موجهة للداخل الأمريكي ويتحدث عن إنجازاته وهو خطاب للاتحاد وانتقد جميع دول العالم، مضيفًا: "هيبة أمريكا تتراجع في ظل سياسة ترامب".