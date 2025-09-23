قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
اندونيسيا تؤكد دعمها للأمم المتحدة وحل الدولتين للقضية الفلسطينية

كرر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تأكيد بلاده لدعم الأمم المتحدة وتمسّكها بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم /الثلاثاء/، في مقر المنظمة بنيويورك.
وجاء اللقاء بعد مشاركة برابوو في مؤتمر رفيع المستوى حول فلسطين وحل الدولتين عُقد ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة، بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.
وقال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو إن برابوو شدد خلال محادثاته مع جوتيريش على أهمية التضامن الدولي في صون السلم والاستقرار العالمي، وأبرز دور الدول النامية في تعزيز النظام المتعدد الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس الإندونيسي، الالتزام بدعم الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دورها لحفظ السلام الدولي. كما أكد دعم بلاده للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، مع استعداد جاكرتا للمساهمة في قوات حفظ السلام في غزة حال التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق سلام.
ورافق برابوو في الاجتماع وزير الخارجية، وأمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا، ووزير حقوق الإنسان ناتاليوس بيجاي، ووزير الاستثمار روسان روسلاني.
وفي كلمته الأولى أمام المؤتمر حول فلسطين، ندد الرئيس الإندونيسي بالهجمات على المدنيين في غزة، مؤكدا الموقف الثابت لبلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 

