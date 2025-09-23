اندونيسيا تؤكد دعمها للأمم المتحدة وحل الدولتين للقضية الفلسطينية

كرر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تأكيد بلاده لدعم الأمم المتحدة وتمسّكها بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم /الثلاثاء/، في مقر المنظمة بنيويورك.

وجاء اللقاء بعد مشاركة برابوو في مؤتمر رفيع المستوى حول فلسطين وحل الدولتين عُقد ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة، بتنظيم مشترك من فرنسا والسعودية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو إن برابوو شدد خلال محادثاته مع جوتيريش على أهمية التضامن الدولي في صون السلم والاستقرار العالمي، وأبرز دور الدول النامية في تعزيز النظام المتعدد الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس الإندونيسي، الالتزام بدعم الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز دورها لحفظ السلام الدولي. كما أكد دعم بلاده للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، مع استعداد جاكرتا للمساهمة في قوات حفظ السلام في غزة حال التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاق سلام.

ورافق برابوو في الاجتماع وزير الخارجية، وأمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا، ووزير حقوق الإنسان ناتاليوس بيجاي، ووزير الاستثمار روسان روسلاني.

وفي كلمته الأولى أمام المؤتمر حول فلسطين، ندد الرئيس الإندونيسي بالهجمات على المدنيين في غزة، مؤكدا الموقف الثابت لبلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

