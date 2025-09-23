قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، منشور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن مشاركته في مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وعبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، واعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية، فجميع القادة والوفود المشاركة كانت على قلب رجل واحد لنصرة فلـ سطين وشعبها، وإعلان كلمة الحق والعدل سعيًا للسلام.

وأكد أن ما حدث خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي لحل الدولتين ورغبة العالم في إنهاء أطول صـ راع شهده عالمنا، وإقامة دولة فلسـ طينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القـ دس الشرقية.

وقال أبو العينين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كل الشكر للدولة المصرية والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المضنية والسريعة لمواجهة المخطط الإسـ رائيلي للتـ هجير، ووضع خطوط حمراء، وكشف الحقيقة أمام قادة وشعوب العالم الأمر الذي أثمر عن لحظة تاريخية شهدها العالم من اعتراف أصيل ومستحق للشعب الفلسـ طيني في دولته وحقه في أرضه.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه لولا موقف مصر والرئيس السيسي لضاعت القضية والأرض الفلسطينية، فالتاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين.

