الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة وتدشين منصة لخدمة الصم وضعاف السمع.. صور

محمد شحتة

إطلاق مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة

وكيل الأزهر: المبادرة لتعزيز التواصل مع شريحة مهمة لتمكينهم من تلقي العلم النافع

وكيل الأزهر يعلن تدشين منصة دعوية لخدمة الصم وضعاف السمع

القومي لذوي الإعاقة: نثمن الدور الوسطي للأزهر في دعم كافة أطياف المجتمع

المجلس يوفر كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارات

نظم الأزهر الشريف (ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر) بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية اليوم العالمي للغة الإشارة، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالقاهرة، أطلق من خلالها مبادرة نوعية لتأهيل وإعداد الدعاة والوعاظ على استخدام لغة الإشارة، بجانب تدشين منصة دعوية لخدمة الصم وضعاف السمع، تأكيدًا لدور الأزهر الرائد في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المساواة والرحمة.

وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر لا يغفل عن قراءة المستجدات والوقائع، ويحرص على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من رسالته في نشر العلم النافع وتحصين العقول، مرحبا بإطلاق المبادرة لتأهيل وإعداد الدعاة والواعظات على استخدام لغة الإشارة، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة، مبينا أن الأزهر الشريف لن يدخر جهدا من خلال جميع قطاعاته والتي تشمل مجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في دعم المبادرة ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، حتى تستمر وتؤتي ثمارها.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذه المبادرة تأتي بهدف تعزيز التواصل مع شريحة الصم والبكم، وتمكينهم من تلقي العلم النافع من دعاة ووعاظ الأزهر، لافتاً إلى أن الجامع الأزهر يقدم خلال شهر رمضان خدمات موجهة لهذه الفئة، كما أنه يحرص دائما على تواجد مترجم للغة الإشارة في جميع ندواته ومؤتمراته والتي منها فعاليات وندوات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك حلقات البث المباشر التي يذيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن أن المرحلة الأولى من المبادرة، تبدأ بتأهيل 50 واعظّا وواعظة، معرباً عن أمله في أن يمتلك الوعاظ أدوات فعالة للتواصل مع هذه الفئة العزيزة من أبناء الوطن، موجهاً الدعوة للوعاظ والواعظات للتفاعل مع المبادرة، كما وجه الشكر لقيادات الأزهر الذين دعموا المبادرة، ولـمؤسسة "أركان" على إسهاماتها في إنجاح هذا المشروع الرائد.

من جانبها ثمّنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،دور لأزهر في دعم كافة أطياف المجتمع والقضايا الحيوية وخاصة ذوي الإعاقة، مبينة أن المجلس يقوم بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون بين المجلس والوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، وتعزيز مجالات الشراكات المختلفة، لتحقيق التكامل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه المبادرة تستهدف تمكين الوعاظ والواعظات من استخدام لغة الإشارة، للتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الذين يمثلون نحو 4.5% تقريبًا من إجمالي نسبة ذوي الإعاقة في مصر، كما تسهم هذه المبادرة في نشر رسالة الدين الوسطية، ورفع الوعي الديني لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يُحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المعرفة، وتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تعلم  أمور دينهم الإسلامي الحنيف، وتعزز آليه الرد على أسئلتهم واستفساراتهم بالفتاوى الدينية الصحيحة.

وأشارت "المشرف العام على المجلس" أن هذه المبادرة تأتي في إطار احتفالات العالم باليوم الدولي للغات الإشارة، المُحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وقع الاختيار عليه لأنه ذات اليوم الذي تم فيه إنشاء الاتحاد العالمي للصم عام 1951، وتم الاحتفال بهذا اليوم عالميًا لأول مرة عام 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، بهدف تسليط الضوء على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة.

وتشتمل المبادرة على ممارسات واقعية يتم إجراؤها مع الوعاظ والواعظات والدعاة من قبل عدد من الصم، ويتم تنفيذ ذلك في حلقات ودروس دينية يتم عقدها من قبل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في ساحات جامع الأزهر الشريف.

