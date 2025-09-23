لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن “البكالوريا والثانوية العامة”

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وحرصا على استقرار العملية التعليمية ، فقد تقرر ما يلي :

مد فترة السماح لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بمرحلة التعليم الثانوي العام بإختيار الالتحاق بـ ( نظام البكالوريا أو نظام الثانوية العامة ) أو تعديل الرغبة ، وذلك حتى الأربعاء 1 أكتوبر 2025

سيتم اعداد كشوف نهائية ببيانات الطلاب الملتحقين بكل نظام على حدة تشمل ( الاسم - المدرسة - الإدارة - المديرية - الرقم القومي) ، ويتم ارسالها معتمدة إلى الإدارة المركزية لشون المديريات بديوان عام الوزارة حتى يتسنى عرضها على وزير التربية والتعليم

بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق على نظام المنازل بالصف الأول الثانوي العام ، فيسمح لهم بإبداء الرغبة في اختيار احد النظامين ( نظام البكالوريا - نظام الثانوي العام) وقت التقدم على أن ترفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق

لا يوجد أي إلزام على الطلاب أو أولياء أمورهم لاختيار البكالوريا

وفيما يخص نظام البكالوريا المصرية، كان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن النظام يمثل مسارًا تعليميًا اختياريًا موازيًا لشهادة الثانوية العامة، موضحًا أنه لا يوجد أي إلزام على الطلاب أو أولياء أمورهم لاختيار نظام تعليمي دون غيره، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود توجيه أو إجبار في هذا الشأن، مشددًا على أن الاختيار الحر يظل حقًا أصيلًا للطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاجتماعات الدورية التي تم عقدها مع نحو 8 آلاف مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضمنت توجيهات واضحة بضرورة تكثيف الجهود لتوعية أولياء الأمور والطلاب بطبيعة نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الإجبار أو التوجيه أمر غير وارد إطلاقًا.

شهادة البكالوريا الجديدة معترف بها دوليا

وأضافوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن شهادة البكالوريا الجديدة تعد شهادة معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة، على أن يتم استكمال إجراءات اعتمادها من المؤسسات الدولية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يتيح لأبنائنا الراغبين استكمال دراستهم في الجامعات الدولية خارج مصر المزيد من التيسيرات والخيارات التعليمية دون اجراء امتحانات تكميلية.

كما شدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الهدف الرئيسي من تقديم نظام شهادة البكالوريا هو التخفيف عن كاهل الأسر المصرية والتخلص من ضغوط امتحان "الفرصة الواحدة" المرتبط بالثانوية العامة، وإتاحة مسارات متعددة تضمن للطلاب فرصًا أوسع للتعلم والتأهل لمستقبلهم.

