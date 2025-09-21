شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

شهدت مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميزة للغات في شبرا الخيمة في القليوبية في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد ، إصدار قرار فصل أسبوع لطالب بسبب سوء سلوكه ، وفيما يلي القصة الكاملة

ونشرت الصفحة الرسمية للمدرسة على فيس بوك ، قرار الفصل مؤكدة أنه في يوم الاحد الموافق 21 سبتمبر 2025 وبعد انتهاء الطابور قام الطالب م .م بالصف الأول الثانوي بالتحدث مع مدير المدرسة أحمد السيد بأسلوب غير لائق و قام بالتشويح بالأيدي أمام المعلمين والطلاب .

وأكدت المدرسة أنه على الفور تم كتابة محضر اثبات حالة ن وتقرر فصل الطالب لمدة أسبوع مع استدعاء ولي أمره

وعلى جانب آخر ، تلقت جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 تعليمات عاجلة تنص على منع أى شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشددت التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، على الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

كما شددت التعليمات على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل العام الدراسي الجديد مؤكدة ما يلي :

عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

