امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول (الثانوي العام و البكالوريا)، والثاني الثانوي العام

أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فقد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألا تعقد لهم في هذه مادة التربية الرياضية أية امتحانات.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

الصف الأول الثانوي



وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا) على ما يلي:

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثاني الثانوي

وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

- بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الرياضيات).

- بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل موادا دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب، وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثالث الثانوي

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

- مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ) .

- بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).