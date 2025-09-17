قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول (الثانوي العام و البكالوريا)، والثاني الثانوي العام

 أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فقد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألا تعقد لهم في هذه مادة التربية الرياضية  أية امتحانات.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

الصف الأول الثانوي


 وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا) على ما يلي:

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثاني الثانوي

وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

   - بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الرياضيات).

- بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل موادا دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب،  وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثالث الثانوي

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

- مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ) .

- بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مادة التربية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

أرشيفية

باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد