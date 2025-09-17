قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
أخبار البلد

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

 حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراره النهائي بشأن المواد المقرر تدريسها لطلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد

 حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا عاجلا حدد خلاله المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام و البكالوريا) على ما يلي:

  •  المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق)،
  •  المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

 الأنشطة التربوية والمهنية

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن نظام امتحانات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”

حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام و البكالوريا)، على النحو التالي: 

  • الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول
  • الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني
  • توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

- امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠% 
- اختبار شهري (1) بنسبة ١٥% 
- اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥% 
- السلوك والمواظبة ١٠% 
- كشكول الحصة والواجب ١٥%
- التقييم الأسبوعي ١٥%

وتطبق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة  يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول (الثانوي العام و البكالوريا)

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العامو  البكالوريا)، فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى:  في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع،  أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب ، تتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

