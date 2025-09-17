قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تستعين بـ2800 قيادة من المحالين للمعاش لضبط العام الدراسي الجديد

ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش .

وعن تفاصيل وحدة الجودة والقياس التي تقرر تأسيسها بنحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش ، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تأتي للاستفادة من خبراتهم التراكمية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : الهدف من تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش ، هو رفع جودة التعليم داخل الفصول الدراسية .

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تكون وحدة الجودة والقياس ، منوطة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوى الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.

وفي نفس الاطار ، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : هذه الخطوة تتم للمرة الاولى للمتابعة المستمرة لجودة العملية التعليمية وتحسينها بشكل متواصل ، وارسال التقارير الخاصة بالتقييم للوزارة بشكل مباشر من خلال الكفاءات المحالة للمعاش

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
ياسمين رئيس
ديتوكس
فورد فوكاس SUV‏
