شاهد.. استعدادات التعليم لتدريس البرمجة لأكثر من 750 ألف طالب بمنصة "كويرو"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريرا مصورا حول فعاليات تدريب المعلمين والموجهين على منصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليايانية

وشمل التقرير أبرز التصريحات التي أدلى بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم ، والتي تمثلت فيما يلي :

البرمجة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي ليست مجرد تخصصات منفصلة، بل أصبحت حاليا منظومة مترابطة تُشكل أساس التقدم في جميع المجالات

من الضروري الإلمام بالقواعد الأساسية لتعلم مادة البرمجة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتوفير الآليات والفرص لأبنائنا الطلاب.

لا توجد مهنة في العالم الآن أو في المستقبل لن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة أو الذكاء الاصطناعي

نحن لا نعلّم أبناءنا هذه المهارات ليعملوا في مجالاتها حصرًا، بل لأنهم سيحتاجون إليها في كل مهنة يسلكونها"

من لا يتقن البرمجة سيتأخر حتمًا عن أقرانه على مستوى العالم.

عندما استهدفت الوزارة إدخال هذه مادة البرمجة في المناهج التعليمية، توجهنا إلى واحدة من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال، وهي اليابان، وتم اختيار أفضل منصة تعليمية لديها، حتى نتيح لأبنائنا تعليماً يواكب أرقى المعايير العالمية.

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لأي طالب يسعى لمستقبل واعد.

الوزارة تستهدف ترسيخ مادة البرمجة كجزء جوهري في التعليم، يدرسه جميع الطلاب على مختلف المسارات، بما يعزز قدرتهم على الإبداع، ويمكّنهم من المنافسة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.

سيتم منح أوائل الطلاب والمتميزين على مستوى المحافظات في مادة البرمجة فرصة للتدريب عبر الفيديو كونفرانس في الشركات اليابانية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية

تم تنفيذ برنامج لتدريب المعلمين على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق أساليب حديثة تعزز من قدراتهم وخبراتهم بما ينعكس على الطلاب.

تم إطلاق منصة "كويرو" ليؤدي الطالب امتحان مادة البرمجة عليها و يحصل في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه

ومن جانبه، أعرب ياشيرو تسوكاموتو، نائب السفير الياباني بالقاهرة، عن خالص تقديره للجهود المتميزة المبذولة في تنظيم التدريب الخاص بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، والذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، وبالأخص في المجال التعليمي والتكنولوجي.

وأشار نائب السفير إلى أنه، وبرعاية معالي وزير التربية والتعليم، قد تم تقديم النظام الياباني في تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لأكثر من 750 ألف طالب مصري، وذلك عبر منصة "كويرو" التعليمية اليابانية المطورة من قبل "سبريكس"، إلى جانب الكتاب المتخصص في البرمجة والذكاء الاصطناعي، الذي سيُعتمد تدريسه ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

وأكد أن هذه الجهود المشتركة تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه كل من مصر واليابان لإدماج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية والثانوية، وهو ما يجسد تقارب الرؤى بين البلدين الصديقين في هذا المجال الحيوي.

كما أكد نائب السفير على أن تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لا يقتصر أثره على تنمية مهارات التفكير والذاكرة لدى الطلاب فحسب، بل يمتد ليُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب في مصر، ودعم مسيرة الابتكار والنهوض في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتقدم نائب السفير الياباني بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا التدريب، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لمستقبل مشرق لأبناء مصر واليابان على حد سواء.