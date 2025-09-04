طريقة تدريس وامتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي في العام الدراسي الجديد

ما هي طريقة تدريس وامتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي ؟ .. سؤال شغل بال الطلاب وأولياء الأمور الذين يستعدون حاليا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

من جانبه كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل طريقة تدريس وامتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر التعاون مع الجانب الياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للمناهج اليابانية، عبر منصة "كويرو"

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عبر منصة "كويرو" سوف يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بمساعدة معلمي الفصل

امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لـ نظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، فسوف يؤدي الطالب الامتحان فيها أيضا عبر منصة "كويرو"

شهادة معتمدة بمستوى الطالب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد اداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كويرو" في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، سوف يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، لاسيما وأن اليابان تعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

منصة كويرو

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع مسئولي شركة إحدى الشركات اليابانية، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 وذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف كافة التفاصيل المتعلقة بـ منصة "كويرو" ، وآلية إدخال الحسابات الشخصية وكلمات المرور للطلاب والمعلمين، فضلا عن طريقة عرض الدروس على المنصة وكيفية تفعيل المنصة على الشاشات التفاعلية داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية.

كما شهد اللقاء استعراض آليات دراسة الطلاب على المنصة ودور معلمي المادة في تقديم الدراسة النظرية للطلاب مع مساعدتهم على التطبيق العملي على المنصة، وكذا الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية عبر المنصة.