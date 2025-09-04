قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طريقة تدريس وامتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

ما هي طريقة تدريس وامتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي ؟ .. سؤال شغل بال الطلاب وأولياء الأمور الذين يستعدون حاليا لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

من جانبه كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل طريقة تدريس وامتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر التعاون مع الجانب الياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي وفقًا للمناهج اليابانية، عبر منصة "كويرو" 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه عبر منصة "كويرو"  سوف يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بمساعدة معلمي الفصل

امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لـ نظام امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي  ، فسوف يؤدي الطالب الامتحان فيها أيضا عبر منصة "كويرو" 

شهادة معتمدة  بمستوى الطالب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد اداء  امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كويرو"  في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، سوف يحصل الطالب في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة بالمستوى الذي يحققه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، لاسيما وأن اليابان تعد من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

منصة كويرو

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع مسئولي شركة إحدى الشركات اليابانية، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 وذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف كافة التفاصيل المتعلقة بـ منصة "كويرو" ، وآلية إدخال الحسابات الشخصية وكلمات المرور للطلاب والمعلمين، فضلا عن طريقة عرض الدروس على المنصة وكيفية تفعيل المنصة على الشاشات التفاعلية داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية.

كما شهد اللقاء استعراض آليات دراسة الطلاب على المنصة ودور معلمي المادة في تقديم الدراسة النظرية للطلاب مع مساعدتهم على التطبيق العملي على المنصة، وكذا الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية عبر المنصة.

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي البرمجة الذكاء الاصطناعي

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

أوكرانيا

"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قمة باريس.. هل تنجح في التوصل لتسوية بشأن حرب أوكرانيا؟

أوكرانيا

مستشارة الاتحاد الأوروبي: مشاركة الناتو في قمة باريس تعزز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

المستشار الألماني: أعربنا في اتصالنا بالرئيس ترامب عن أملنا بانخراط أمريكي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

