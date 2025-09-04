قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
أخبار البلد

تحرك عاجل من التعليم لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع مسئولي احدى الشركات اليابانية ، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية لإطلاق منصة "كويرو" لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كافة التفاصيل المتعلقة بالمنصة، وآلية إدخال الحسابات الشخصية وكلمات المرور للطلاب والمعلمين، فضلا عن طريقة عرض الدروس على المنصة وكيفية تفعيل المنصة على الشاشات التفاعلية داخل الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية.

كما شهد اللقاء استعراض آليات دراسة الطلاب على المنصة ودور معلمي المادة في تقديم الدراسة النظرية للطلاب مع مساعدتهم على التطبيق العملي على المنصة، وكذا الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية عبر المنصة.

تقديم المحتوى الرقمي والبرامج التفاعلية داخل المدارس الثانوية 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن التعاون مع هذه الشركة اليابانية يمثل نقلة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم المحتوى الرقمي والبرامج التفاعلية داخل المدارس الثانوية وفقا لأفضل المعايير العالمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على توسيع نطاق التعاون الوثيق بين الجانبين المصرى والياباني في مجالات أخرى متعددة تخدم المنظومة التعليمية وتحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمعلمين.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة اليابانية عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدين التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول الرقمية التي تتيح للطلاب تجربة تعليمية متميزة قائمة على التفاعل والابتكار.

كما أشادوا برؤية الوزارة الطموحة في دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية، باعتبارها خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد يمتلك مهارات المستقبل.

وقد حضر اللقاء كل من، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم كويرو

