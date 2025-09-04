قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان
سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي
المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟
بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
الإمارات تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل اتفاقات التطبيع
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب
احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد
شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025
تم تطبيقها بمصر.. فوائد وكيفية استخدام الريبوتات فى صناعة الألبان؟
أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام
تحطم طائرة روسية في مقاطعة ريازان ووفاة الطيار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
رشا عوني

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بذكرى المولد النبوي 2025، ويبحث الكثير عن رسائل تهنئة المولد النبوي لتبادلها مع الأهل و الأصدقاء في هذه المناسبة. 

أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 

 

  • أبارك لكم ذكرى ميلاد خير الأنام، وأسأل الله أن يعمّ السلام على قلوبكم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد النبي محمد ﷺ، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
  • اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعل هذا اليوم نورًا في حياتكم ومغفرة لذنوبكم.
  • أحب أن أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.
  • مع حلول المولد النبوي الشريف، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات.
المولد النبوي 

رسائل تهنئة المولد النبوي2025 

  • أبارك لكم ذكرى ميلاد خير الأنام، وأسأل الله أن يعمّ السلام على قلوبكم.
  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد النبي محمد ﷺ، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.
  • اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعل هذا اليوم نورًا في حياتكم ومغفرة لذنوبكم.
  • النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

رسائل تهنئة المولد النبوي مكتوبة 

  • نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.
  • في هذه المناسبة العطرة، نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة المصطفى ويجعلنا من أحبابه.
  • أرسل لكم أرق التهاني وأجمل الدعوات بمولد سيدنا محمد ﷺ، كل عام وأنتم بخير.
  • بمولد المصطفى أشرقت الدنيا، وازدهرت القلوب.. مبارك عليكم هذه الذكرى العطرة.
  • في ذكرى ميلاد النبي، نجتمع للاحتفال بنور البشرية، وأتمنى أن أكون أول المهنئين بهذا اليوم.
تهنئة المولد النبوي 

تهنئة المولد النبوي للأهل والأصدقاء 

بمناسبة مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني وأسأل الله أن يرزقكم في هذا اليوم نورًا في القلب، وسكينة في الروح، وبركة في العمر وكل عام وأنتم بخير.


-كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف 1447هـ / 2025م جعل الله هذه الذكرى العطرة سببًا للسلام في القلوب والنور في العقول.


-نسأل الله في هذا اليوم أن يبارك لكم في حياتكم، وأقدم إليكم تهنئة بالمولد النبوي الشريف، متمنين حياة تحفها السعادة والفرح ببركة مولد الهادي محمد ﷺ.

تهنئة المولد النبوي 

اجمل ما قيل في يوم المولد النبوي الشريف ؟ 

أهنئكم بذكرى مولد الحبيب ﷺ راجيًا من الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا رؤيته والشرب من حوضه ومن يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

-في ذكرى مولد المصطفى، أزفّ لكم تهنئة ممزوجة بالحب والصفاء، راجيًا من الله أن تكون هذه المناسبة بداية لكل خير وسعادة لكم ولأحبابكم المولد النبوي الشريف 2025 مبارك عليكم.


-أجمل التهاني بمناسبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم باليمن والبركة، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى.

بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف 

تهنئة المولد النبوي 


 

 


المولد النبوي تهنئة المولد النبوي رسائل تهنئة المولد النبوي بطاقات تهنئة المولد النبوي اجمل رسائل المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك

دولار امريكي

رسميا الان.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

احمد شوبير

لا يريدان مصر بكأس العالم.. شوبير يرد على تصريحات أحمد حسن والحضري

نقل المصابين للمستشفى

تسمم غذائي بالمنيا .. إصابة 30 شخصًا بعد تناول وجبات دجاج في مطعم شهير

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصحة تجهز 5 مستشفيات نفسية للحصول على اعتماد (GAHAR)

الخارجية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الخارجية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة ضمن قائمة المراكز المائة الأولى لتجمعات العلوم والتكنولوجيا

بالصور

شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025
تهنئة المولد النبوي 2025

احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد

أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد
أشخاص يجب أن يتجنبوا حلوى المولد

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري
رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

دراسة صادمة .. بعض الفواكه تضر صحة الأسنان أكثر مما تعتقد

تأثير الفواكه على صحة الأسنان
تأثير الفواكه على صحة الأسنان
تأثير الفواكه على صحة الأسنان

فيديو

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد