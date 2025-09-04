شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025

تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بذكرى المولد النبوي 2025، ويبحث الكثير عن رسائل تهنئة المولد النبوي لتبادلها مع الأهل و الأصدقاء في هذه المناسبة.

أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف

أبارك لكم ذكرى ميلاد خير الأنام، وأسأل الله أن يعمّ السلام على قلوبكم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد النبي محمد ﷺ، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعل هذا اليوم نورًا في حياتكم ومغفرة لذنوبكم.

أحب أن أهنئ أحلى الناس بقدوم مولد الرسول.

مع حلول المولد النبوي الشريف، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات.

المولد النبوي

رسائل تهنئة المولد النبوي2025

النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

رسائل تهنئة المولد النبوي مكتوبة

نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

في هذه المناسبة العطرة، نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة المصطفى ويجعلنا من أحبابه.

أرسل لكم أرق التهاني وأجمل الدعوات بمولد سيدنا محمد ﷺ، كل عام وأنتم بخير.

بمولد المصطفى أشرقت الدنيا، وازدهرت القلوب.. مبارك عليكم هذه الذكرى العطرة.

في ذكرى ميلاد النبي، نجتمع للاحتفال بنور البشرية، وأتمنى أن أكون أول المهنئين بهذا اليوم.

تهنئة المولد النبوي

تهنئة المولد النبوي للأهل والأصدقاء

بمناسبة مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني وأسأل الله أن يرزقكم في هذا اليوم نورًا في القلب، وسكينة في الروح، وبركة في العمر وكل عام وأنتم بخير.



-كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف 1447هـ / 2025م جعل الله هذه الذكرى العطرة سببًا للسلام في القلوب والنور في العقول.



-نسأل الله في هذا اليوم أن يبارك لكم في حياتكم، وأقدم إليكم تهنئة بالمولد النبوي الشريف، متمنين حياة تحفها السعادة والفرح ببركة مولد الهادي محمد ﷺ.

تهنئة المولد النبوي

اجمل ما قيل في يوم المولد النبوي الشريف ؟

أهنئكم بذكرى مولد الحبيب ﷺ راجيًا من الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا رؤيته والشرب من حوضه ومن يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

-في ذكرى مولد المصطفى، أزفّ لكم تهنئة ممزوجة بالحب والصفاء، راجيًا من الله أن تكون هذه المناسبة بداية لكل خير وسعادة لكم ولأحبابكم المولد النبوي الشريف 2025 مبارك عليكم.



-أجمل التهاني بمناسبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم باليمن والبركة، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى.

بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف

