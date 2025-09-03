قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
أخبار البلد

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
رشا عوني

ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي ، والذي يحل غداً الخميس 4 سبتمبر حيث تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة تستحق الاحتفال وتبادل الرسائل والتهنئات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في السطور التالية نستعرض معكم رسائل تهنئة المولد النبوي2025 ، وأجمل رسائل التهنئة بالمولد النبوي مكتوبة ، و صور تهاني المولد النبوي2025 .. 

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022.. موعده وحكم الاحتفال به؟ | صفا
المولد النبوي2025

رسائل تهنئة المولد النبوي2025

-أهنئكم بذكرى مولد الحبيب ﷺ راجيًا من الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا رؤيته والشرب من حوضه ومن يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

-في ذكرى مولد المصطفى، أزفّ لكم تهنئة ممزوجة بالحب والصفاء، راجيًا من الله أن تكون هذه المناسبة بداية لكل خير وسعادة لكم ولأحبابكم المولد النبوي الشريف 2025 مبارك عليكم.


-أجمل التهاني بمناسبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم باليمن والبركة، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى.


-تهنئة من القلب للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالسلام والطمأنينة، وأن يحفظكم من كل شر.


-بمناسبة مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني وأسأل الله أن يرزقكم في هذا اليوم نورًا في القلب، وسكينة في الروح، وبركة في العمر وكل عام وأنتم بخير.


-كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف 1447هـ / 2025م جعل الله هذه الذكرى العطرة سببًا للسلام في القلوب والنور في العقول.


-نسأل الله في هذا اليوم أن يبارك لكم في حياتكم، وأقدم إليكم تهنئة بالمولد النبوي الشريف، متمنين حياة تحفها السعادة والفرح ببركة مولد الهادي محمد ﷺ.

صور تهنئة المولد النبوي2025

اجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2023 بطاقات تهنئة بالمولد النبوي الشريف | صفا
تهنئة المولد النبوي
Assi El Hallani on X:
تهنئة المولد النبوي

 

إجازة المولد النبوي 3 أيام

ويتزامن موعد إجازة المولد النبوي مع يوم الخميس نهاية الأسبوع، وبذلك يستطيع الموظفون بالحكومة والبنوك وبعض القطاعات الخاصة، الحصول على إجازة لمدة 3 أيام متتالية ، وهي:

الخميس 4 سبتمبر : إجازة المولد النبوي 2025

الجمعة 5 سبتمبر : عطلة أسبوعية

السبت 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية للقطاع الحكومي والبنوك، وبعض المؤسسات الخاصة


بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف

تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
تهنئة المولد النبوي
تهنئة المولد النبوي الشريف 2024 🕋🕌💐 أجمل تهنئة خاصة للأهل والأصدقاء 🕋🕌💐 كل عام وانتم بخير
المولد النبوي
صور رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2020 | المنوعات | الطريق
المولد النبوي
المولد النبوي المولد النبوي2025 تهنئة المولد النبوي دعاء المولد النبوي بطاقات تهنئة المولد النبوي رسائل تهنئة المولد النبوي

