رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي ، والذي يحل غداً الخميس 4 سبتمبر حيث تحتفل الأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة تستحق الاحتفال وتبادل الرسائل والتهنئات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في السطور التالية نستعرض معكم رسائل تهنئة المولد النبوي2025 ، وأجمل رسائل التهنئة بالمولد النبوي مكتوبة ، و صور تهاني المولد النبوي2025 ..

المولد النبوي2025

رسائل تهنئة المولد النبوي2025

-أهنئكم بذكرى مولد الحبيب ﷺ راجيًا من الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا رؤيته والشرب من حوضه ومن يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

-في ذكرى مولد المصطفى، أزفّ لكم تهنئة ممزوجة بالحب والصفاء، راجيًا من الله أن تكون هذه المناسبة بداية لكل خير وسعادة لكم ولأحبابكم المولد النبوي الشريف 2025 مبارك عليكم.



-أجمل التهاني بمناسبة مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم باليمن والبركة، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى.



-تهنئة من القلب للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالسلام والطمأنينة، وأن يحفظكم من كل شر.



-بمناسبة مولد خير الأنام، سيدنا محمد ﷺ، أرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني وأسأل الله أن يرزقكم في هذا اليوم نورًا في القلب، وسكينة في الروح، وبركة في العمر وكل عام وأنتم بخير.



-كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف 1447هـ / 2025م جعل الله هذه الذكرى العطرة سببًا للسلام في القلوب والنور في العقول.



-نسأل الله في هذا اليوم أن يبارك لكم في حياتكم، وأقدم إليكم تهنئة بالمولد النبوي الشريف، متمنين حياة تحفها السعادة والفرح ببركة مولد الهادي محمد ﷺ.

صور تهنئة المولد النبوي2025

إجازة المولد النبوي 3 أيام

ويتزامن موعد إجازة المولد النبوي مع يوم الخميس نهاية الأسبوع، وبذلك يستطيع الموظفون بالحكومة والبنوك وبعض القطاعات الخاصة، الحصول على إجازة لمدة 3 أيام متتالية ، وهي:

الخميس 4 سبتمبر : إجازة المولد النبوي 2025

الجمعة 5 سبتمبر : عطلة أسبوعية

السبت 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية للقطاع الحكومي والبنوك، وبعض المؤسسات الخاصة



بطاقات تهنئة المولد النبوي الشريف

