من بكرة.. إجازة المولد النبوي 3 أيام متتالية للموظفين والبنوك

تُحيي الأمة الإسلامية ذكرى المولد النبوي غداً الخميس 4 سبتمبر، والذي يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بقرار رسمي من رئيس الوزراء و وزير العمل.

إجازة المولد النبوي2025

يستعد الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك، للحصول على إجازة المولد النبوي2025 والتي تم اعتمادها رسمياً غداً الخميس 4 سبتمبرالموافق 12 ربيع الأول 1447هـ على مستوى الدولة .

إجازة المولد النبوي 3 أيام

ويتزامن موعد إجازة المولد النبوي مع يوم الخميس نهاية الأسبوع، وبذلك يستطيع الموظفون بالحكومة والبنوك وبعض القطاعات الخاصة، الحصول على إجازة لمدة 3 أيام متتالية ، وهي:

الخميس 4 سبتمبر : إجازة المولد النبوي 2025

الجمعة 5 سبتمبر : عطلة أسبوعية

السبت 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية للقطاع الحكومي والبنوك، وبعض المؤسسات الخاصة

المولد النبوي2025

رئيس الوزراء يعلن إجازة المولد النبوي2025

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف 2025.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

كما أصدر وزير العمل أمس قرار رسمي بشأن إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص، معلناً يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

اجازة المولد النبوي2025

هل المولد النبوي إجازة في القطاع الخاص؟

وأكد الوزير ، أن لصاحب العمل “ القطاع الخاص” الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

موعد عمل البنوك بعد إجازة المولد النبوي

كما أعلن البنك المركزي انه بمناسبة المولد النبوي الشريف2025 ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025.



دعاء المولد النبوي

اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا ، وفي ألسنتنا نورا ، وأجعل في أسماعنا نورا ، واجعل في أبصارنا نورا ، واجعل من خلفنا نورا ، واجعل من أمامنا نورا ، واجعل من فوقنا نورا ، واجعل من تحتنا نورا ، اللهم أعطنا نورا ، واجعل كلامنا نورا ، وصمتنا نورا ، ونورنا بما نورت به عبادك الصالحين .

اللهم اسقنا من يد النبي ﷺ شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.