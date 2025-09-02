قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

رشا عوني

مع اقتراب المولد النبوي2025، يبحث الكثير عن طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة التي تمنحها الدولة للفئات الأكثر احتياجاً ، وتبلغ قيمتها 1500 جنيه. 

نستعرض معكم خلال السطور التالية شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة ، و رابط منحة المولد النبوي ، وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة .. 

من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة؟

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي سجلت بياناتها بقاعدة بيانات وزارة العمل، وهي : 

الحرفيون،  عمال البناء،  المزارعون،  عمال الصيد،  الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

موعد صرف منحة المولد النبوي 2025

 

 تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي تزامنا مع حلول المولد في شهر سبتمبر والذي يوافق 4-9- 2025، وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر في الوقت المناسب وتمكينها من تلبية احتياجاتها خلال هذه المناسبة.

6 منح سنوية بـ 1500 جنيه

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات، هي عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، المولد النبوي، عيد العمال، المولد النبوي الشريف.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

رابط منحة العمالة غير المنتظمة 

يمكنك الدخول على هذا الرابط لـ التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والحصول على مبلغ 1500 جنيه من الحكومة بمناسبة المولد النبوي2025 

اضغط هنا للحصول على المنحة 

خطوات التسجيل في منحة المولد النبوي2025

1-الدخول على موقع وزارة القوى العاملة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية

2-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق

3-إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل: الرقم القومي، رقم الهاتف، المهنة، والمحافظة

4-اختيار خدمة العمالة غير المنتظمة ثم تقديم طلب الحصول على منحة المولد النبوي

5-مراجعة البيانات قبل الحفظ والإرسال للتأكد من صحتها

6-انتظار رسالة تأكيد من الوزارة بقبول الطلب وتحديد موعد ومكان صرف المنحة

 

 

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة2025

وكان وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

منحة المولد النبوي منحة العمالة غير المنتظمة منحة 1500 جنيه منحة مولد النبي رابط التسجيل في منحة المولد النبوي

موعد افتتاح حديقة الحيوان
اضطرابات المعدة
ليلي أحمد زاهر
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
