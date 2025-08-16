1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا
ماهر فرغلي: هناك عناصر في أمريكا ثبت أنها كانت مع جماعة الإخوان
إخلاء سبيل أجنبية مخمورة هشمت سيارة مواطن أعلى محور 26 يوليو
وولفرهامبتون ضد مان سيتي| بداية رباعية لأبناء جوادريولا.. وهالاند يسجل هدفين
وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاه
لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025
صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي
كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الرومانسية
ماهر فرغلي يكشف: سبب وحيد يمنع أمريكا من إعلان الإخوان كجماعة إرهابية
عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب
غزل المحلة ضد سموحة .. تعادل سلبي بين الفريقين فى الشوط الأول
شوط أول سلبي في مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بالدوري
عبد العزيز جمال

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تصرف وزارة العمل منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1500 جنيه، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا ومساندة للأسر في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية وإدخال البهجة على المواطنين في هذه المناسبة المباركة، مع وضع آلية دقيقة للصرف تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تعقيدات.

منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة 2025

تعتبر منحة المولد النبوي واحدة من سلسلة منح تصرفها وزارة العمل بشكل سنوي في مناسبات دينية واجتماعية، وتستهدف بشكل مباشر الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينات اجتماعية. 

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة

 - منحة عيد الميلاد المجيد: تُصرف طوال شهر يناير 2025.

 - منحة شهر رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

 - منحة عيد العمال: تُصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

 - منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل عيد الأضحى.

 - منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريًا

الفئات المستحقة لمنحة المولد النبوي

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات الأكثر احتياجًا التي يتم تسجيلها بمديريات العمل، وتشمل:

  • الحرفيون بمختلف تخصصاتهم
  • عمال البناء والتشييد
  • المزارعون والعاملون بالزراعة الموسمية
  • عمال الصيد
  • الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا

موعد صرف منحة المولد النبوي 2025

من المتوقع أن تبدأ وزارة العمل في صرف منحة المولد النبوي تزامنًا مع حلول ذكرى المولد في الرابع من سبتمبر 2025، حيث تسعى الحكومة إلى صرف الدعم في التوقيت المناسب لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه المناسبة.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

كان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية خلال عام 2025 لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى التوسع في دعم الفئات الأضعف ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل العمالة غير المنتظمة.

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل بلغ نحو مليون و164 ألفًا و12 عاملًا، تم ضمهم عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر الميدانية. 

وتستهدف الوزارة رفع هذا العدد إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستحقين.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة العمل عدة ضوابط يجب توافرها للحصول على المنحة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية
  • ألا يمتلك سجلات تجارية أو أنشطة رسمية مسجلة
  • أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي
  • أن يكون الاسم مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا

طريقة التسجيل والحصول على المنحة

تتم عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر عدة آليات تشمل:

حصر العمالة بواسطة المقاولين في مواقع العمل

التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع وزارة العمل

المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة في المحافظات

وبمجرد التسجيل في قاعدة البيانات، يتم إدراج المستفيدين تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية.

كما يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، قم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي (اضغط هـــــــــنـــــــــــــــــا)

 - انقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

 - اختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

 - أدخل البيانات المطلوبة.

 - اضغط على كلمة «إرسال الطلب».

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

https: //www.manpower.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

بمقدورك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت باتباع الخطوات الآتية:  https: //www.manpower.gov.eg/ 

 - ادخل إلى قسم «العمالة غير المنتظمة».

 - اضغط على «الاستعلام عن المنحة».

 - أدخل رقمك القومي.

 - سيجري عرض حالة طلبك من الفور.

