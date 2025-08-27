قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

عبد العزيز جمال

ينتظر الملايين من الموظفين موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، حيث يسعى المواطنون، وخاصة العاملون في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك البنوك، إلى معرفة  توقيتها.

قرار حكومي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر 2025، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول.

إجازة 3 أيام متصلة 

تأتي خصوصية إجازة المولد النبوي هذا العام من تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، وهو ما يمنح المواطنين راحة لمدة 3 أيام متتالية تبدأ من الخميس 4 سبتمبر وحتى السبت 6 سبتمبر 2025، لتكون فرصة مثالية للراحة.

إعلان دار الإفتاء عن بداية شهر ربيع الأول

كانت دار الإفتاء قد أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول 1447 هـ، موضحة أن السبت كان المتمم لشهر صفر 1447، وأن الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا، لتتأكد بذلك الحسابات التي سبق أن أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وكشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ربيع الأول وُلد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم السبت 23 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي، موضحًا أن الهلال ظل في السماء بعد غروب الشمس لمدة 15 دقيقة في كل من القاهرة ومكة المكرمة، بينما تراوح بقاؤه في باقي محافظات الجمهورية بين 15 و16 دقيقة.

وأضاف أن الهلال شوهد في عدد من المدن والعواصم العربية والإسلامية لمدة تراوحت بين 7 و21 دقيقة بعد غروب الشمس، وهو ما أكد أن الأحد 24 أغسطس هو أول أيام شهر ربيع الأول فلكيًا.

طقوس المولد النبوي في مصر

لا يكتمل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون حلوى المولد التي تعد جزءًا أصيلًا من الثقافة، حيث يقبل المواطنون على شراء أنواع متعددة منها مثل السمسمية والفولية والحمصية والملبن.

 ويعتبر المصريون هذه الحلويات رمزًا للفرح، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناولها نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من السكر.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب نهاية 2025 ، لم يتبق سوى عطلتين رسميتين خلال عام 2025، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

