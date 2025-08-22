قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟

عبد العزيز جمال

يترقب الملايين من الموظفين في القطاعين العام والخاص إجازة المولد النبوي 2025 ، حيث يرغب الموظفون  وغيرهم  في معرفة الموعد الرسمي لهذه الإجازة،، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

وللباحثين عن إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 ، فستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق أيضًا 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

ومن المقرر أن  يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء في مصر باعتماد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك، ويُذكر أن شهر صفر الحالي سيكون 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازة 3 أيام 

وتكتسب هذه الإجازة خصوصية كبيرة هذا العام كونها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح المصريين عطلة مطولة لمدة 3  أيام تبدأ من الخميس وحتى السبت، ما يجعلها فرصة مميزة للراحة.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يُعتبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أعظم القربات إلى الله، ومن السنن التي تعبر عن حب المسلمين لنبيهم، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الغرض من الاحتفال يتمثل في:

  • اجتماع الناس على ذكر النبي ومدحه والثناء عليه.
  • قراءة السيرة النبوية العطرة والتأسي بأخلاقه وصفاته.
  • إطعام الطعام تعبيرًا عن الفرح بولادته.
  • التصدق على الفقراء والمساكين.
  • التوسعة على الأهل والأصدقاء والاحتفال مع الجيران.
  • التعبير عن الفرح بميلاده وشكر الله على نعمته.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن تعظيم يوم المولد النبوي الشريف يُعد من السنن الحسنة، ويُستحب فيه الإكثار من الذكر والدعاء والعبادة، وقراءة القرآن الكريم.

حلوى المولد.. مذاق الفرح وتحذير من الإفراط

من الطقوس الراسخة في الثقافة مع اقتراب المولد النبوي، شراء وتناول حلوى المولد النبوي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، وتتنوّع هذه الحلويات بين السمسمية والحمصية والفولية والملبن وغيرها.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

مع قرب نهاية العام، يتبقى للمصريين إجازتان رسميتان فقط خلال ما تبقى من العام 2025، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت)، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

إجازات شهر أغسطس

أما بالنسبة لشهر أغسطس 2025، فقد تأكد أنه لن يشهد أي إجازات رسمية للموظفين أو العاملين بالبنوك أو الجهات الحكومية خلال أيامه الأخيرة ، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع التي توافق يومي الجمعة والسبت.

