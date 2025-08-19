قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

موعد إجازة المولد النبوي للقطاع العام والخاص

المولد النبوي
المولد النبوي
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 2025، ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ بين المواطنين حول موعد الإجازة الرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص والبنوك، إضافة إلى التساؤل عن طبيعة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العطرة، التي تُعد من أعظم القربات وأفضل الأعمال التي تُعبر عن الفرح والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ويثار الاهتمام بالإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025 في مصر.

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 2025 توافق الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447هـ.

وتتميز هذه المناسبة هذا العام بتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، ما يمنح المصريين عطلة ممتدة لثلاثة أيام متتالية: الخميس والجمعة والسبت. ومن المقرر أن تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الدولة، في انتظار صدور القرار الرسمي من رئيس مجلس الوزراء.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يُعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أصلاً من أصول الإيمان، إذ ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين» (رواه البخاري).

واتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل، وهو يوم يحتفل به المسلمون بإظهار الفرح بقدومه والتعبير عن محبته.

ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإن صور الاحتفال بالمولد النبوي تتجسد في:

  • تجمع الناس على ذكره الشريف.
  • الإنشاد في مدحه والثناء عليه.
  • قراءة سيرته العطرة والتأسي بهديه.
  • إطعام الطعام والتصدق على الفقراء.
  • التوسعة على الأهل والأقرباء.
  • البر بالجار والأصدقاء.

إعلان المحبة والفرح بظهوره وشكر الله على منته بولادته.

وأجمع جمهور العلماء على استحباب تعظيم يوم المولد الشريف وإظهار الشكر لله بالصيام، والإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن، باعتبارها من صور التعبد والاحتفاء بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين في مختلف الأمصار.

حلوى المولد النبوي

من أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في مصر تناول حلوى المولد، التي تُعد من الحلويات التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة.

وتحذر الدراسات الصحية من الإفراط في تناول هذه الحلوى الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات، إذ قد تؤدي إلى زيادة الوزن أو تفاقم المشاكل الصحية خاصة لدى مرضى السكري والسمنة. لذا يُنصح بتناولها باعتدال واختيار الأنواع الأقل سعرات حرارية للحفاظ على الصحة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025

  • الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.
  • الاثنين 6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة.

أما عن شهر أغسطس 2025، فلا يتضمن أي إجازات رسمية بخلاف العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

بهذا، تمثل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2025 مناسبة روحية واجتماعية مميزة، تجمع بين إحياء القيم الدينية والروحانية، والاستمتاع بعطلة ممتدة، في وقت يتطلع فيه المصريون أيضًا إلى بقية المناسبات الرسمية التي تحمل طابعًا وطنيًا وتاريخيًا.

