الأقصر تتألق بليلة الملوخية.. عادة موروثة تحولت إلى أيقونة المولد النبوي الشريف

لا يشبه نجع العقاربة بقرية الطود غرب الأقصر أي نجع آخر على الخريطة المصرية فله خصوصية فريدة تميزه في عاداته وتقاليده وبالأخص في احتفاله بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يتوارث أهالي النجع طقسا سنويا يعرف باسم “ ليلة الملوخية”

مع حلول ليلة المولد النبوي تتزين الساحة الكبرى أمام مسجد النجع بالأنوار والزينات وتتحول إلى ملتقى جامع لكل أهل العقاربة كبارًا وصغارًا رجالًا ونساءً إلى جانب محبين يأتون من القرى المجاورة لمشاركتهم هذه الأجواء الروحانية والاجتماعية التي لا تتكرر في مكان آخر

ويفترش الأهالي الأرض حول أواني ضخمة مليئة بالملوخية الناشفة المطهية مع اللحم وهي الوجبة التي صارت رمزًا للمحبة والكرم والتكافل بين الجميع حيث يمد كل فرد يده في صحون جماعية يتقاسمونها في أجواء تفيض بالبركة والود كما يحمل الكثيرون معهم أواني صغيرة يملؤونها من الملوخية ليعودوا بها إلى بيوتهم كي تنعم بها النساء والبنات وكأنها بركة الليلة المباركة.

الملوخية في هذا الطقس ليست مجرد طعام بل هي رمز يجسد فكرة المشاركة والاتحاد فالكل سواء أمام القدر الكبير لا فرق بين غني وفقير الكل يجلس في صف واحد ليأكل من نفس الوجبة في صورة بديعة من صور التكافل التي تعكس روح الإسلام ومغزى الاحتفال بمولد النبي الكريم.

ويؤكد أهالي العقاربة أن هذه العادة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ توارثوها عن الأجداد جيلاً بعد جيل حتى أصبحت جزءًا أصيلًا من هوية النجع وثقافته الاجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها فهي طقس مقدس لديهم لا تكتمل فرحة المولد بدونه.

ليلة الملوخية بنجع العقاربة ليست فقط عادة محلية لكنها لوحة إنسانية ترسم معاني الرحمة والوحدة والبركة وتجسد ارتباط الناس بجذورهم وبقيم المحبة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لتبقى هذه العادة علامة فارقة تضيف للأقصر بعدًا روحانيًا وثقافيًا خاصًا يعكس تنوع وثراء التراث المصري في الاحتفالات الدينية.