قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
دوري التنس.. فريق ناشئي الأهلي يهزم هليوبوليس 6-3
صحة النواب: حل أزمة الولادة القيصرية يبدأ بدعم الطبيعية بمستشفيات الحكومة
بنت صغيرة غلطت واعتذرت.. أول رد من إلهام شاهين عن خلافها مع منة عرفة.. فيديو
كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة
بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تتألق بليلة الملوخية.. عادة موروثة تحولت إلى أيقونة المولد النبوي الشريف

ليلة الملوخية بالاقصر
ليلة الملوخية بالاقصر
شمس يونس

لا يشبه نجع العقاربة بقرية الطود غرب الأقصر أي نجع آخر على الخريطة المصرية فله خصوصية فريدة تميزه في عاداته وتقاليده وبالأخص في احتفاله بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يتوارث أهالي النجع طقسا سنويا يعرف باسم “ ليلة الملوخية”

مع حلول ليلة المولد النبوي تتزين الساحة الكبرى أمام مسجد النجع بالأنوار والزينات وتتحول إلى ملتقى جامع لكل أهل العقاربة كبارًا وصغارًا رجالًا ونساءً إلى جانب محبين يأتون من القرى المجاورة لمشاركتهم هذه الأجواء الروحانية والاجتماعية التي لا تتكرر في مكان آخر

ويفترش الأهالي الأرض حول أواني ضخمة مليئة بالملوخية الناشفة المطهية مع اللحم وهي الوجبة التي صارت رمزًا للمحبة والكرم والتكافل بين الجميع حيث يمد كل فرد يده في صحون جماعية يتقاسمونها في أجواء تفيض بالبركة والود كما يحمل الكثيرون معهم أواني صغيرة يملؤونها من الملوخية ليعودوا بها إلى بيوتهم كي تنعم بها النساء والبنات وكأنها بركة الليلة المباركة.

الملوخية في هذا الطقس ليست مجرد طعام بل هي رمز يجسد فكرة المشاركة والاتحاد فالكل سواء أمام القدر الكبير لا فرق بين غني وفقير الكل يجلس في صف واحد ليأكل من نفس الوجبة في صورة بديعة من صور التكافل التي تعكس روح الإسلام ومغزى الاحتفال بمولد النبي الكريم.

ويؤكد أهالي العقاربة أن هذه العادة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ توارثوها عن الأجداد جيلاً بعد جيل حتى أصبحت جزءًا أصيلًا من هوية النجع وثقافته الاجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها فهي طقس مقدس لديهم لا تكتمل فرحة المولد بدونه.

ليلة الملوخية بنجع العقاربة ليست فقط عادة محلية لكنها لوحة إنسانية ترسم معاني الرحمة والوحدة والبركة وتجسد ارتباط الناس بجذورهم وبقيم المحبة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لتبقى هذه العادة علامة فارقة تضيف للأقصر بعدًا روحانيًا وثقافيًا خاصًا يعكس تنوع وثراء التراث المصري في الاحتفالات الدينية.

الأقصر اخبار الاقصر المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي

ما حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي؟.. أمين الإفتاء يجيب

سنن الصلاة

هل سنن الصلاة نحاسب عليها؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الإفتاء

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد