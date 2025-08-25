قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراتهما اليوم.. غزل المحلة ينعى والد محمد الشناوي من داخل الاستاد
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
محافظ الأقصر يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود ويوجه بسرعة استكمال المرافق والتشجير

محافظ الأقصر يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود ويوجه بسرعة استكمال المرافق والتشجير
محافظ الأقصر يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الطود ويوجه بسرعة استكمال المرافق والتشجير
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمركز ومدينة الطود لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعي المكون من 30 عمارة سكنية بعدد 600 وحدة، والمقرر تسليمها قريبًا لحاجزيها الذين تعاقدوا منذ عام 2008، حيث سيتم تسليم العمارات من (21 حتى 25) كمرحلة أولى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الشقق السكنية وقام بنفسه بتجربة تشغيل المرافق من مياه وكهرباء، كما وجّه مديرية الطرق بتسوية وتمهيد الطريق المؤدي إلى العمارات بدءًا من نزل الشباب الدولي وحتى مدخل المشروع، مع تنفيذ أعمال رصف ومرمات، وتركيب بلاط إنترلوك بالقطاعات العرضية والطولية أمام المداخل.

كما شدد المحافظ على الاهتمام بالنظافة العامة وإزالة المخلفات من محيط المشروع، وتنفيذ مشايات لربط العمارات بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى توجيه إدارة النظافة والتجميل بزراعة الأشجار والتشجير أمام العمارات وفي الجزيرة الوسطى، وتكليف إدارة الكهرباء بإنارة جميع الأعمدة.

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ رئيس المدينة بسرعة طرح محلات السوق الشعبي الحضاري المجاور للمساكن ، وعددها نحو ١٦ محل ،  للاستفادة منه في خدمة الأهالي.

رافق محافظ الأقصر في جولته،  أحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس حيدر شاهين مدير مديرية الإسكان والمرافق، ومنصور محمد عطا مدير عام الإيرادات والتحصيل، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء، وهدية ثابت مدير عام النظافة والتجميل، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

