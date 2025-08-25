محافظ الأقصر يتفقد مركزى البياضية والزينية ويوجه بتمهيد الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي البياضية والزينية ، اليوم الاثنين.

حيث استهل جولته بزيارة المنطقة الصناعية بالبغدادي، بحضور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية، والمهندسة ماري روحي مدير مشروعات الكهرباء بالمحافظة.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بسرعة تمهيد الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية للتيسير على المستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكدًا ضرورة استكمال الأعمال داخل المدينة الصناعية .

ثم توجه محافظ الأقصر إلى طريق "البني" بقرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية، بحضور أحمد أبو عيش رئيس المركز، حيث تفقد الطريق الذي يبلغ طوله نحو 2 كيلومتر ويربط بين أسفل محور سمير فرج وحتى مدخل القرية.

ووجّه محافظ الأقصر مديرية الطرق والنقل بإجراء دراسة عاجلة لرصف الطريق، إلى جانب تكليف الكهرباء بإنارة الطريق وتركيب أعمدة الإنارة اللازمة ، عقب الانتهاء من عملية الرصف .