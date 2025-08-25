مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية في مجال الخياطة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر عبر إدارة تمكين الشباب، برئاسة صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، دورة تدريبية حرفية في مجال الخياطة، بمركز شباب القباحي الغربي، استمرت لمدة أربعة أيام ضمن خطة الإدارة للعام المالي 2025-2026.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،

تم تنظيم فعاليات الدورة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وإكسابهم حرفة يدوية تؤهلهم لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب.



وأشرف على فعاليات الدورة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وجيهان عبداللطيف مدير إدارة تمكين الشباب، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة المشروعات.