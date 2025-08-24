قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟

الطفل يوسف سعيد
الطفل يوسف سعيد
شمس يونس

شهدت مدينة الأقصر واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الطفل يوسف سعيد البالغ من العمر خمس سنوات داخل ترعة القباحي الغربي، وذلك عقب اختفائه عن أسرته منذ مساء يوم الجمعة الماضي.

القصة الكاملة 

بحسب التحريات الأولية فإن الطفل يوسف، وهو وحيد والديه، كان برفقة والدته في زيارة إلى أسرتها بمنطقة القباحي الغربي، حيث خرج مع عدد من أطفال الجيران للهو واللعب في الشارع قبيل غروب الشمس، إلا أنه لم يعد بعدها إلى منزل العائلة، ما أثار حالة من القلق والبحث المكثف بين ذويه وأهالي المنطقة.

وعقب تلقي البلاغ باشرت قوات الأمن بقيادة ضباط مباحث بندر الأقصر أعمال البحث، وتم الاستعانة بفريق من الغواصين إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة. وأظهرت الكاميرات أن الطفل الصغير توجه بمفرده إلى نهاية الشارع حيث تقع ترعة القباحي الغربي، قبل أن يسقط داخل المياه عن طريق الخطأ.

الإنقاذ النهرى

واستمرت جهود الإنقاذ النهري حتى تمكن الغطاسون من انتشال جثمان الطفل، ليتم نقله على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات أنه لا توجد أي شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة حدثت نتيجة الغرق عرضًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتسببت الواقعة في حالة من الحزن الشديد بين أهالي منطقة القباحي الغربي ومدينة الأقصر بالكامل، إذ أن الطفل يوسف كان وحيد أسرته التي لم تُرزق بغيره، ليترك رحيله المفاجئ صدمة كبيرة داخل قلوب والديه وكل من يعرفه.

الأقصر اخبار الاقصر أمن الأقصر قوات الأمن الغطاسون الإنقاذ النهري مدينة الأقصر الطفل يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

امام عاشور

أحمد شوبير يكشف تطورات ملف تجديد تعاقد إمام عاشور وديانج

شريف اكرامي

بعد الشائعات.. شريف إكرامي يحسم الجدل حول مستقبله الكروي

منتخب مصر للناشئات

مواجهات قوية لناشئى وناشئات الطائرة في افتتاح بطولة إفريقيا بتونس

بالصور

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل
طريقة عمل السمسمية بدون العسل

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد