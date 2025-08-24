العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟

شهدت مدينة الأقصر واقعة مؤلمة هزت مشاعر الأهالي، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الطفل يوسف سعيد البالغ من العمر خمس سنوات داخل ترعة القباحي الغربي، وذلك عقب اختفائه عن أسرته منذ مساء يوم الجمعة الماضي.

القصة الكاملة

بحسب التحريات الأولية فإن الطفل يوسف، وهو وحيد والديه، كان برفقة والدته في زيارة إلى أسرتها بمنطقة القباحي الغربي، حيث خرج مع عدد من أطفال الجيران للهو واللعب في الشارع قبيل غروب الشمس، إلا أنه لم يعد بعدها إلى منزل العائلة، ما أثار حالة من القلق والبحث المكثف بين ذويه وأهالي المنطقة.

وعقب تلقي البلاغ باشرت قوات الأمن بقيادة ضباط مباحث بندر الأقصر أعمال البحث، وتم الاستعانة بفريق من الغواصين إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة. وأظهرت الكاميرات أن الطفل الصغير توجه بمفرده إلى نهاية الشارع حيث تقع ترعة القباحي الغربي، قبل أن يسقط داخل المياه عن طريق الخطأ.

الإنقاذ النهرى

واستمرت جهود الإنقاذ النهري حتى تمكن الغطاسون من انتشال جثمان الطفل، ليتم نقله على الفور إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات أنه لا توجد أي شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة حدثت نتيجة الغرق عرضًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتسببت الواقعة في حالة من الحزن الشديد بين أهالي منطقة القباحي الغربي ومدينة الأقصر بالكامل، إذ أن الطفل يوسف كان وحيد أسرته التي لم تُرزق بغيره، ليترك رحيله المفاجئ صدمة كبيرة داخل قلوب والديه وكل من يعرفه.