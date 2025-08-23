وزيرة البيئة توجة بسرعة إحتواء بقعة زيت ظهرت في النيل بالأقصر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجيهاتها بسرعة إحتواء البقعة الزيتية التى ظهرت بنهر النيل بالأقصر ، فور ورود بلاغ من شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالاقصر بوجود البقعة.

وقام فرع جهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لحماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالاقصر ، للمعاينة ، حيث تبين وجود بقعة سولار بطول 10م×عرض1.5م تقريبا غير معلومة المصدر، ولم يتم وقف محطة مياة الشرب عن العمل نظراً لضعف البقعة وبعدها من مأخذ المياه ، وقد قامت شرطة البيئة والمسطحات المائية بتفتيت البقعة والانتهاء منها، وتم إجراء مسح وتمشيط لنهر النيل بداية من مأخذ محطة مياه الشرب بمدينة الأقصر إلي أخر المراسي السياحية جنوبا بالبر الشرقي وتم التأكد من عدم وجود أى آثار للتلوث.



ووجهت د. منال عوض لقطاع الفروع بوزارة البيئة بضرورة تشكيل لجنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية للمرور والتفتيش على العائمات السياحية المتواجدة بنهر النيل بالأقصر ، للتأكد من التزام الوحدات النهرية المسئولة عن تموين العائمات السياحيه بنهر النيل واتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسريب مواد بترولية لنهر النيل اثناء عملية تموين العائمات السياحية أو إجراء ملىء جراكن بمواد بترولية لأى عائمة أو وحدة نهرية.