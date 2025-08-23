قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة توجة بسرعة إحتواء بقعة زيت ظهرت في النيل بالأقصر

مياة الشرب والصرف الصحي
حنان توفيق

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجيهاتها بسرعة إحتواء البقعة الزيتية التى ظهرت بنهر النيل بالأقصر ، فور ورود بلاغ من  شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالاقصر بوجود البقعة.

وقام فرع جهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي   والإدارة العامة لحماية النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالاقصر ، للمعاينة ، حيث تبين وجود بقعة سولار بطول 10م×عرض1.5م تقريبا غير معلومة المصدر، ولم يتم وقف محطة مياة الشرب عن العمل نظراً لضعف البقعة وبعدها من مأخذ المياه ، وقد قامت شرطة البيئة والمسطحات المائية بتفتيت البقعة  والانتهاء منها، وتم  إجراء مسح وتمشيط لنهر النيل بداية من مأخذ محطة مياه الشرب بمدينة الأقصر إلي أخر المراسي السياحية جنوبا بالبر الشرقي وتم التأكد من عدم وجود أى آثار للتلوث.


ووجهت د. منال عوض لقطاع الفروع بوزارة البيئة بضرورة تشكيل لجنه بالتنسيق مع الإدارة العامة  لحماية نهر النيل وشرطة البيئة والمسطحات المائية للمرور والتفتيش على العائمات السياحية المتواجدة بنهر النيل بالأقصر ، للتأكد من التزام الوحدات النهرية المسئولة عن تموين العائمات السياحيه بنهر النيل  واتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسريب مواد بترولية لنهر النيل اثناء عملية تموين العائمات السياحية أو إجراء ملىء جراكن بمواد بترولية لأى عائمة أو وحدة نهرية.

شركة مياة الشرب العائمات السياحية بمواد بترولية

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ارشيفية

خفير وراء سرقة بطارية ضخمة وطفاية حريق من شركة للاتصالات بأكتوبر

مشاجرة

10 متهمين بينهم سيدات.. سقوط أصحاب فيديو معركة مساكن عثمان بأكتوبر

المتهم

مليون و200 ألف صاروخ.. القبض على شخص يتاجر فى الألعاب النارية بالقاهرة

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

