وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر في موسكو لتوديعه قبل انتهاء فترة عمله
إسرائيل.. احتجاجات عائلات الأسرى أمام منازل وزراء للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب
النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات .. وهذه عقوبة تعذيبها بالقانون
بمشاركة مصرية وإقليمية.. القافلة الـ21 من المساعدات الإنسانية تعبر إلى غزة عبر كرم أبوسالم|فيديو
لا نجاة لنا من الفتن إلا به| علي جمعة: هلَّ شهر الأنوار فافرحوا برسول الله وعلِّموا أبناءكم حبَّه
بعد تراجع الأسعار.. شيفروليه لانوس سيدان بربع مليون جنيه | اعرف مواصفاتها
الاثنين والثلاثاء.. جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر وتساؤلات حول غرامة عدم المشاركة
تحرك جديد في أسعار الذهب مع احتمالية خفض سعر الفائدة
هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن
مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر
متعدد المراحل وقابل للانشطار| صاروخ يمني برأس حربي يثير قلقًا إسرائيليًا.. تفاصيل
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرفض دخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر

شمس يونس

نفذت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية موسعة استهدفت أحد أخطر تجار المخدرات بدائرة مركز أرمنت غرب المحافظة.

المتهم، ويدعى «ك. ع.» ويبلغ من العمر 35 عامًا، كان يتخذ من المنطقة ساحة لترويج سمومه، وبعد ورود معلومات مؤكدة عن تحركاته الأخيرة في طريقه إلى الضبعية بالقرنة، تحركت قوة أمنية لمحاصرته وضبطه.

وفور مشاهدة القوات، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران بشكل مكثف في محاولة للهروب، لترد عليه القوات بالمثل، وأسفرت المواجهة عن مصرعه على الفور، بينما لم يُصب أي من رجال الشرطة بأذى.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وسلاح ناري وذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر امن الاقصر

