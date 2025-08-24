مصرع أخطر تجّار المخدرات بالأقصر وضبط كميات من السموم وسلاح ناري وذخائر

نفذت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية موسعة استهدفت أحد أخطر تجار المخدرات بدائرة مركز أرمنت غرب المحافظة.

المتهم، ويدعى «ك. ع.» ويبلغ من العمر 35 عامًا، كان يتخذ من المنطقة ساحة لترويج سمومه، وبعد ورود معلومات مؤكدة عن تحركاته الأخيرة في طريقه إلى الضبعية بالقرنة، تحركت قوة أمنية لمحاصرته وضبطه.

وفور مشاهدة القوات، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران بشكل مكثف في محاولة للهروب، لترد عليه القوات بالمثل، وأسفرت المواجهة عن مصرعه على الفور، بينما لم يُصب أي من رجال الشرطة بأذى.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وسلاح ناري وذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.