محافظات

تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة

شمس يونس

نجحت أجهزة حماية النيل والمسطحات المائية بمحافظة الأقصر، في تفتيت بقعة الزيت التي ظهرت أمام مأخذ محطة الأقصر الرئيسية، وذلك بعد تنفيذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المياه واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه فور ظهور البقعة جرى وقف تشغيل المأخذ بشكل مؤقت وإبلاغ غرفة العمليات والجهات المختصة، بجانب اتخاذ الإجراءات الفنية والمعملية اللازمة لتأمين المياه، حيث قام المعمل برفع عينات للتأكد من خلوها تمامًا من أي متبقيات بترولية.

وأشارت الشركة إلى أن نتائج التحاليل أثبتت سلامة المياه وعدم تأثرها بالواقعة، مؤكدة أن جميع محطات المياه بالمحافظة استمرت في العمل بكامل طاقتها دون أي انقطاع أو تأثر للمواطنين.

وشددت الشركة على جاهزية فرقها الفنية والمعملية للتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه واستمرار الخدمة بشكل آمن ومستقر لجميع أهالي الأقصر.

