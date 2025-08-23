فحص وتقديم العلاج لـ762 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالزينية شمال الأقصر

استمرارًا لفعاليات مبادرة "صحتك تهمنا"، نظمت لجنة التنسيق والمتابعة لوحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة الزينية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالأقصر والإدارة الصحية بالزينية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب الصعايدة على مدار يومين ، حيث استفاد منها 762 مواطنًا، إلى جانب تنفيذ ندوات تثقيفية حول الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة.

وتأتي هذه القوافل في إطار مبادرات وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبرعاية الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

كما جرت الفعاليات بمتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، التي تقدم الدعم الفني المستمر وتتابع أنشطة وحدات السكان بالمراكز والمدن، وبإشراف أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، وعبدالله محمد إبراهيم محمد منسق وحدة السكان الفرعية بمركز الزينية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، لتنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة وفقًا لآليات الرصد الميداني لمشكلات المواطنين، وجمع البيانات من مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختصة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التنمية المجتمعية.