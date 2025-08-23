قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
محافظات

فحص وتقديم العلاج لـ762 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالزينية شمال الأقصر

قافلة طبية مجانية أستفاد منها 762 مواطنًا بمركز الزينية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"
قافلة طبية مجانية أستفاد منها 762 مواطنًا بمركز الزينية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"
شمس يونس

استمرارًا لفعاليات مبادرة "صحتك تهمنا"، نظمت لجنة التنسيق والمتابعة لوحدة السكان الفرعية بمركز ومدينة الزينية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالأقصر والإدارة الصحية بالزينية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب الصعايدة على مدار يومين ، حيث استفاد منها 762 مواطنًا، إلى جانب تنفيذ ندوات تثقيفية حول الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة.

وتأتي هذه القوافل في إطار مبادرات وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبرعاية الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

كما جرت الفعاليات بمتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، التي تقدم الدعم الفني المستمر وتتابع أنشطة وحدات السكان بالمراكز والمدن، وبإشراف أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، وعبدالله محمد إبراهيم محمد منسق وحدة السكان الفرعية بمركز الزينية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، لتنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة وفقًا لآليات الرصد الميداني لمشكلات المواطنين، وجمع البيانات من مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختصة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التنمية المجتمعية.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

