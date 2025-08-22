ورش تدريبية مجانية للحرف اليدوية بالأقصر ضمن منصة "أيادي مصر"

نظمت وحدة "أيادي مصر" بالأقصر ، بالتعاون مع مؤسسة المنار والضحى ووحدة السكان، وتحت رعاية محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، مجموعة من الورش التدريبية المجانية بمكتبة مصر العامة.

وأوضحت حياة عبد الرحيم رئيس وحدة آيادى مصر بالأقصر ، أن الورش شملت تدريب الحرفيين على أساسيات عدد من الحرف اليدوية المتنوعة مثل الإكسسوارات، المكرمية، شغل خشب الأركت، رسم الحناء، الريزين وغيرها، وذلك بهدف صقل المهارات وتنمية قدرات المتدربين.

وأضافت نهال أبو المجد نائب رئيس الوحدة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لجهود الدولة في دعم قطاع الحرف اليدوية، وتحسين مستوى دخل الأسر المصرية، مع التركيز على تمكين المرأة، والحفاظ على التراث الحرفي الأصيل، وفتح آفاق جديدة للتسويق والإنتاج وريادة الأعمال.